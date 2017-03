33 km drogi S19 powstanie do 2021 roku

14 firm jest zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do granicy z województwem podkarpackim - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 r.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę 33-kilometrowego odcinka S19 podzielono na trzy części.

Jak informuje GDDKiA, znaczna część wykonawców zainteresowana jest realizacją całości trasy. Wszyscy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy, a poza jedną firmą - wydłużenie gwarancji do 10 lat. Oferty nie przekroczyły wartości kosztorysu.

Na pierwszy odcinek, od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ o długości ok. 18 km, wpłynęło 11 ofert o wartości od ok. 342,8 mln zł do ok. 492,9 mln zł brutto. Na drugi odcinek stanowiący obwodnicę Janowa Lubelskiego o długości ok. 7 km wpłynęło dziesięć ofert, od ok. 148,5 mln zł do ok. 209,9 mln zł brutto. Tyle samo ofert wpłynęło na trzeci odcinek, od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (długość ok. 8 km), od ok. 183,6 mln zł do ok. 243,7 mln zł brutto.

Najtańszą ofertę na pierwszy odcinek złożyło konsorcjum firm Impresa Pizzarotti i Fundamental Infrastructure. Na drugi odcinek najtańsza jest oferta spółki Mota-Engil Central Europe. Trzeci odcinek najtaniej chce wybudować Strabag.

Komisja przetargowa sprawdzi oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Umowy z wykonawcami GDDKiA planuje podpisać w III kwartale tego roku. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy.

Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie prowadziła po nowym śladzie na zachód od obecnej DK19, a jedynie na odcinkach przechodzących przez kompleksy leśne, w Polichnie i na południe od Janowa Lubelskiego, w korytarzu obecnej drogi.