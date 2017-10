Wyścig u podnóży Fudżi z prędkościami do 300 km/h

Przed siódmą (z dziewięciu) rundą Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA (WEC) ekipie Porsche towarzyszą szczególne emocje: rozgrywany 15 października wyścig na torze Fuji International Speedway, u stóp najwyższego szczytu Japonii, może jeszcze przed zakończeniem sezonu przynieść rozstrzygnięcie walki o mistrzostwo. Obiekt z 1,5-kilometrową prostą nie bez powodu ma w swojej nazwie słowo „Speedway”, oznaczające drogę szybkiego ruchu. Zależnie od konfiguracji aerodynamicznej prototypy Le Mans Toyoty i Porsche mają szansę pokonać tam barierę 300 km/h. Ciasna, kręta pozostała część toru sprawia, że odpowiednie ustawienie samochodu stanowi nie lada wyzwanie i wymaga trudnych kompromisów.

Zdjęcie Porsche 919 Hybrid /