DS oficjalnym producentem w Formule E

Koncern PSA chcą zwiększyć nacisk na promocję swojej luksusowej marki – DS – poprzez sport. Firma potwierdziła właśnie swój udział w wyścigach Formuły E w roli oficjalnego producenta.

Zdjęcie DSV-02 /

Wyścigi organizowane w ramach Samochodowych Mistrzostw Świata Formuły E FIA rozgrywane są w największych miastach świata na pięciu kontynentach (od Hong Kongu po Montreal przez Marrakesz, Buenos Aires, Paryż, Berlin i Nowy Jork). Przypominamy, że jedna z zasad współzawodnictwa zakłada m.in. unifikację bolidów. Każdy zespół zamierzający startować w tej serii wyścigowej zobligowany jest związać się z jednym z producentów wybranych przez FIA. Jednym z nich od przyszłego sezonu stanie się właśnie marka DS Automobiles.

Na swój - drugi już - sezon w Formule E dział DS Performance przygotował bolid DSV-02. Użyte w nim silnik elektryczny, skrzynia biegów i elementy osprzętu, a także ich konfiguracja w tylnej części pojazdu, są owocem prac prowadzonych w siedzibie DS Performance w Wersalu. Ponadto, zespół DS Virgin Racing korzysta z symulatora jazdy skonstruowanego przez DS Performance.

Od początku piątego sezonu wyścigów Formuły E (2018/2019), przez okres co najmniej trzech lat, DS Automobiles wystawi bolid z samodzielnie opracowanym układem napędowym. Dzięki nowym bateriom, każdy z kierowców będzie mógł pokonać pełen dystans wyścigu bez zmiany samochodu, jak miało to miejsce do tej pory.

Inicjatywa pomóc ma w promocji nowych modeli francuskiego producenta. DS Automobiles pracuje właśnie nad rozszerzeniem oferty o całą gamę pojazdów seryjnych z napędem elektrycznym.