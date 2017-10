Alfa Romeo G1. Pierwszy model produkcyjny

Jeśli ktokolwiek będzie się wam starał wmówić, ze Alfy Romeo nie słyną z trwałości, pokażcie mu zdjęcia tego samochodu. Tak, w 96 lat od zbudowania, wygląda Alfa Romeo G1 - pierwszy, produkcyjny model włoskiej marki.

Samochód trafi wkrótce pod młotek w ramach licytacji organizowanej przez dom aukcyjny RM Sothebys’s. Eksperci szacują, że auto zmieni właściciela za kwotę około 1,5 mln dolarów. Skąd taka suma?

Firma zbudowała zaledwie 52 sztuki modelu G1. Niemal cała seria produkcyjna dostarczona została do Australii. Prezentowany na zdjęciach, to jedyny kompletny i w pełni sprawny egzemplarz, który przetrwał do naszych czasów.

W momencie debiutu Alfa Romeo G1 była jednym z najszybszych produkcyjnych aut na świecie. Samochód napędzany był sześciocylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 6,3 l. Jednostka generowała moc 70 KM i maksymalny moment obrotowy 293 Nm. Przypominamy, że były to czasy, w których szczytem marzeń było posiadanie własnego egzemplarza 20-konnego Forda T...

W układzie napędowym Alfy Romeo G1 pracowała czterostopniowa skrzynia biegów. Samochód osiągał zawrotną jak na owe czasy prędkość 138 km/h.

Auto trafić ma pod młotek w styczniu przy okazji organizowanych przez RM Sotheby’s aukcji w amerykańskim Phoenix.