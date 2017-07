Gdzie można legalnie ścigać się w Polsce - przegląd torów

Liczba torów w Polsce, na których w bezpieczny sposób można doskonalić swoje umiejętności, nadal pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście sytuacja powoli się poprawia - infrastruktura istniejących obiektów systematycznie jest modernizowana, pojawiają się również nowe inwestycje. Oto dziesięć polskich torów, które warto odwiedzić.

Tegoroczny sezon sportów samochodowych trwa już w najlepsze. Biorą w nich udział zarówno profesjonaliści z rozbudowanym zapleczem technicznym, jak i amatorzy startujący za własne pieniądze, biorąc np. udział w imprezach otwartych typu track day. W kalendarzu imprez nie zabrakło zawodów dla fanów driftu, wyścigów równoległych oraz cieszących się dużą popularnością wyścigów samochodów klasycznych i zabytkowych.

- Classicauto Cup to największy ogólnopolski puchar dla samochodów klasycznych i równocześnie seria, w której mogą wziąć udział kierowcy samochodów nowszych. Tegoroczny sezon wystartował z początkiem kwietnia i potrwa aż do października. W sumie zorganizujemy w 2017 roku 5 edycji dla kierowców youngtimerów, jak i nowszych aut. Do czerwca zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w Białej-Podlaskiej, w Kielcach i Ułężu, a po wakacyjnej przerwie wystartujemy ponownie w Kielcach (9.09) oraz na Torze Jastrząb (8.10). Dodatkowo w ramach Classicauto Cup organizowane są puchary tematyczne - Toyota Cup oraz Puchar Pań. - wyjaśnia Tomasz Warzyński, organizator cyklu Inter Cars #CAC.

Tor Formuły 1 nie ma raczej szans, ale pojawiają się nowe obiekty

Pomysł na budowę w Polsce toru Formuły 1 pojawia się cyklicznie już od kilku lat, ale obecnie daleko mu do realizacji. W zeszłym roku pojawiła się koncepcja budowy takiego obiektu w Gdańsku. Inwestycja miałaby kosztować około 100 mln euro, a całość miałaby mieć około 200 hektarów powierzchni. Sceptycy zauważają przy tym, że tak duże obiekty mogą mieć trudności z utrzymywaniem się na naszym rynku. Za to bardzo dobrze radzą sobie mniejsze, ale dobrze przygotowane obiekty z profesjonalną infrastrukturą.

- We wrześniu ubiegłego roku oddaliśmy po gruntownej przebudowie Autodrom Słomczyn. Tor posiada obecnie możliwość kilku konfiguracji i może pełnić wiele funkcji. Zdecydowaliśmy się na taką inwestycję, ponieważ obserwujemy w Polsce coraz większe zainteresowanie kierowców amatorów możliwością odbywania jazd testowych lub treningowych w bezpiecznych warunkach. - wyjaśnia Radosław Chrzanowski z działu sportu Automobilklubu Rzemieślnik - Oceniając cykliczność odbywających się wydarzeń zauważamy, że największą grupę stanowią motocykliści, ponieważ co tydzień przyjeżdża ich około pięćdziesięciu na nasz obiekt, natomiast wśród grupy samochodowej i kartingowej największe zainteresowanie treningami zauważamy przed zawodami. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się ilość kierowców amatorów, dla których przygotowaliśmy dni otwarte, podczas których po torze może jeździć kierowca bez licencji, cywilnym samochodem.

Miłośników sportów motorowych ucieszy również fakt, że oprócz modernizacji znanych i lubianych torów pojawiają się w Polsce zupełnie nowe przedsięwzięcia. Oto dziesięć miejsc w Polsce, na których można się legalnie ścigać.

Tor Kielce

To niewątpliwie jeden z najsłynniejszych torów w Polsce. Powstał w 1976 roku i w kolejnych latach był systematycznie rozbudowywany. Obecnie mała pętla ma długość 1140 m, a duża pętla - która częściowo biegnie przez drogę krajową nr 74 - ma długość 4160 m. Jednak żeby przejechać całą trasę dużej pętli trzeba zamknąć drogę łączącą Kielce z Łodzią. Na miejscu znajduje się również tor kartingowy o długości 880 m. Ciekawostką jest fakt, że różnica wysokości pomiędzy skrajnymi punktami to 60 metrów.

Na terenie obiektu znajduje się infrastruktura ułatwiająca organizację imprez i szkoleń. W jej skład wchodzą sale konferencyjne, hotel oraz restauracja. Jest również camping dla przyczep i pole namiotowe.

Tor Słomczyn

Jeden z najbardziej znanych torów w Polsce przeszedł niedawno przebudowę zyskując nową pętlę o długości ponad 1200 m. Oznacza to, że obiekt przestał być torem stricte rallycrossowym - nowa nitka jest w pełni asfaltowa. W układzie pozostał natomiast odcinek szutrowy, który podczas zawodów rallycross służy jako Joker Lap. Na obiekcie dostępne jest dwupiętrowe biuro z salą na odprawę lub szkolenie.

Przecinające się asfaltowe nitki kartingowe i samochodowe dają dużą liczbą konfiguracji obiektu i w zależności od potrzeb można na torze rozgrywać zarówno zawody dla gokartów, jak i rallycross czy super moto. Obiekt spełnia wszystkie wymogi CIK-FIA.

W przyszłości tor w Słomczynie będzie rozbudowany - pętla będzie miała długość 3 km, na której będzie możliwość rozgrywania wyścigów samochodowych.

Tor Jastrząb

Dokładnie jest to Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy "Autodrom Jastrząb", który umiejscowiony jest w Jastrzębiu pod Szydłowcem. Obiekt zajmuje obszar 21 hektarów, a do dyspozycji kierowców oddano asfaltowo-szutrowy tor szkoleniowy o łącznej długości 3500 m. Szerokość nitki trasy w najwęższym miejscu wynosi 10 m. Układ toru umożliwia ułożenia wielu konfiguracji trasy, a na miejscu znajduje się również plac manewrowy dla motocykli i samochodów.

W skład dodatkowej infrastruktury ułatwiającej organizację imprez motoryzacyjnych wchodzi między innymi system nagłośnienia oraz system oświetlenia obiektu umożliwiający jazdy po zmroku, a także trybuny mogące pomieścić kilka tysięcy widzów.

Dodatkowo na miejscu można skorzystać z płyt poślizgowych - najazdowej, prostokątnej oraz na wzniesieniu, a także okręgu poślizgowego. Na terenie obiektu znajduje się również budynek klubowy z dostępem do sali restauracyjnej, holu prezentacyjnego, sali wykładowych i sali konferencyjnej oraz pokoi hotelowych i sali przedszkolnej.

Silesia Ring

Obiekt został zlokalizowany w Kamieniu Śląskim, około 8 km od zjazdu z autostrady A4. Oferuje ponad 3,6 km asfaltowych tras, które mogą zostać ułożone w siedmiu konfiguracjach. Minimalna jego szerokość wynosi 12 m. Główna nitka toru liczy 3636 m i składa się z 15 zakrętów - 9 prawych i 6 lewych. Prosta startowa licząca 560 metrów ma szerokość 15 metrów. Najdłuższa prosta liczy 730 metrów. Tor zabezpieczony jest barierami energochłonnymi oraz pułapkami żwirowymi.

Obiekt wyposażony jest w precyzyjny pomiar czasu, a w skład infrastruktury wchodzi między innymi hangar lotniczy o powierzchni 1600 m2, hala namiotowa oraz dwie sale szkoleniowe, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz wyposażony warsztat z kanałem rewizyjnym.

Tor Poznań

To największy i najbardziej znany tor w Polsce. Na miejscu znajduje się tor samochodowy o długości 4083 m i szerokości 12 m oraz tor kartingowy o długości 1509 m i szerokości 12 m. Ten pierwszy posiada 14 zakrętów, 11 prostych odcinków, a jego najdłuższa prosta ma 560 m. Kierunek jazdy zgodny jest ze wskazówkami zegara.

Obiekt powstał w 1977 roku na miejscu poligonu wojskowego. Podczas budowy wykorzystano również stare i nieużywane drogi startowe lotniska Ławica.

Tor Toruń

MotoPark znajduje się na 20-hektarowym terenie, a na jego torze rozgrywane są między innymi wyścigi, zawody w drifcie oraz szkolenia. Na miejscu znajduje się również multimedialnie wyposażona sala wykładowa i biuro obsługi.

Asfaltowy tor wyścigowy ma długość 1000 m, a podczas szkolenia do dyspozycji uczestników przygotowano 6 płyt poślizgowych. Dodatkowo kierowcy mogą skorzystać z toru motocyklowego do supercrossu i motorcrossu, restauracji i placu do nauki jazdy samochodem.

Motopark Ułęż

Obiekt znajduje się około 100 km od Warszawy i do dyspozycji odwiedzających oddano tor szkoleniowy, tor do jazdy off-road oraz tor dla motocykli. Dodatkowo na terenie motoparku można znaleźć bazę szkoleniową z profesjonalnymi instruktorami oraz zaplecze gastronomiczne.

Tor składa się z pasa głównego o wymiarach 1500x30 m oraz pasa bocznego o wymiarach 1500x15 m. Na miejscu znajduje się również płyta slalomowa, którą można dowolnie konfigurować oraz trzy płyty poślizgowe. Nawierzchnia jest betonowa, a długość toru to 2500 m. Najdłuższa prosta ma około pół kilometra długości.

Tor Łódź

Ten nowoczesny obiekt daje możliwość bezpiecznej jazdy kierowcom samochodów osobowych, motocykli oraz gokartów. Składa się z 1,5 km nitki o szerokości od 8 do 12 metrów. Trasa toru ma siedemnaście zakrętów z opcją zraszania wodą i różnicą poziomów 6,5 m.



W skład infrastruktury wchodzą dwie płyty poślizgowe, budynek z salą konferencyjną i kawiarnia. Na miejscu świadczone są usługi w postaci szkoleń z zakresu poprawy techniki i bezpieczeństwa jazdy.



Lotnisko Biała Podlaska

Tor znajduje się na byłym lotnisku, które w swoim czasie było jedną z większych baz wojskowych w Polsce - nie tylko pod względem powierzchni, ale również pod względem liczby znajdujących się tam maszyn. Ciekawostką jest fakt, że po zamknięciu obiektu pojawiło się wiele pomysłów na zagospodarowanie terenu. Jednym z nich było stworzenie tu niewielkiego ośrodka z torem Formuły 1 - okazało się to jednak mrzonką, której celem była wycinka lasów.

Obiekt ten ma jeden z najdłuższych pasów startowych w Polsce i znajduje się terenie o powierzchni ponad 300 hektarów. W zależności od konfiguracji do dyspozycji kierowców jest trasa o długości od 2000 do 3300 m o nawierzchni betonowej, asfaltowej i szutrowej. Dodatkowo na miejscu znajduje się tor treningowo - szkoleniowy o długości około 2200 m i szerokości nitki około 12-16 m.

Tor Mikołajki

Został oddany do użytku w 2009 roku i zlokalizowany jest w Mikołajkach na terenie o powierzchni 15 hektarów. Powstał specjalnie z myślą o Rajdzie Polski, który właśnie w 2009 roku został włączony do cyklu WRC. Na miejscu znajduje się również baza noclegowa.

Tor o nawierzchni szutrowej zaprojektowany w podwójnej konfiguracji, umożliwiający równoczesny przejazd dwóch samochodów. Podczas Rajdu Polski na Torze Mikołajki rozgrywany jest Super Odcinek Specjalny, transmitowany "na żywo" w telewizji.