Mick Schumacher pojedzie historycznym bolidem ojca

Wiadomo już, że w czasie zbliżającego się weekendu wyścigowego Formuły 1 na torze Spa w Belgii, za kierownicą bolidu nie zobaczymy Roberta Kubicy. Na torze pojawi się jednak inny niespodziewany gość - Mick Schumacher.

Zdjęcie Michael Schumacher w bolidzie Bennetona w 1992 roku /AFP

18-letni syn siedmiokrotnego Mistrza Świata Formuły 1, w specjalnym pokazowym przejeździe, poprowadzi historyczny bolid Benettona w specyfikacji z 1994 roku. Przejazd Micka ma być hołdem złożonym przez świat Formuły 1 Michaelowi. Mija bowiem równie 25 lat od pierwszego zwycięstwa Niemca w Grand Prix. Schumacher po raz pierwszy stanął na najwyższym stopniu podium właśnie na torze Spa w 1992 roku.

Reklama

Przypominamy, że Schumacher pierwotnie zadebiutował w F1 w 1991 roku barwach Jordana, ale już po pierwszym wyścigu - w atmosferze skandalu - podpisał kontrakt z Benettonem. W swoim pierwszym pełnym sezonie w F1 (1992) debiutant zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców uzyskując wynik 53 punktów!

Mick Schumacher najwyraźniej planuje pójść w ślady ojca. 18-latek ściga się obecnie w Formule 3, gdzie zajmuje aktualnie 11. pozycję w ogólnej klasyfikacji.

Z okazji pierwszego zwycięstwa Michaela Schumachera w F1 w muzeum Motorwold w Kolonii uruchomiona zostanie specjalna wystawa prezentująca pamiątki z prywatnej kolekcji Mistrza. Oprócz licznych trofeów znajdą się w niej m.in. gokarty i samochody, w których Schumacher stawiał pierwsze kroki w sporcie samochodowym.

Zdjęcie Mick Schumacher na zdjęciu z 2015 roku / AP / FOTOLINK / East News

Przypominamy, że siedmiokrotny Mistrz Świata Formuły 1 wycofał się z życia publicznego po tragicznym wypadku narciarskim, do jakiego doszło przeszło 3,5 roku temu w Alpach Francuskich. Schumacher z poważnymi, zagrażającymi życiu, obrażeniami głowy trafił wówczas do szpitala we francuskim Grenoble. W kwietniu 2014 roku kierowca został wybudzony ze śpiączki i przeniesiony do ośrodka rehabilitacyjnego w szwajcarskiej Lozannie. Wkrótce potem Niemiec opuścił klinikę i - najprawdopodobniej - przebywa obecnie w swoim domu nad Jeziorem Genewskim.

Od czasu feralnego wypadku Schumacher reprezentowany jest przez oficjalnego rzecznika - Sabine Kehm - która skrupulatnie dba o prywatność rodziny Mistrza. Stan zdrowia Michaela pozostaje wielką tajemnicą. Ostatnimi czasy w niemieckich mediach pojawiły się doniesienia o tym, że żona Schumachera - Corinna - zmuszona została do wyprzedania części rodzinnego majątku, by pokryć koszty rehabilitacji męża.