F1: Bottas chce walczyć o tytuł

Fiński kierowca Formuły 1 Valtteri Bottas, zajmujący trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, zapowiedział, że będzie walczyć o tytuł jeszcze w tym sezonie. "Będę czwartym fińskim mistrzem świata" - powiedział w niedzielę na antenie fińskiej telewizji YLE.

Bottas na Węgrzech zajął trzecie miejsce

Po 11 z 20 wyścigów sezonu Fin traci 33 punkty do pierwszego w klasyfikacji Niemca Sebastiana Vettela i 19 do drugiego Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Wygrał dwa wyścigi i w sumie stał osiem razy na podium.

"To jest mój najlepszy sezon, a jesteśmy dopiero na półmetku i pozostało jeszcze aż dziewięć wyścigów. Jeżeli poprawię wyniki w kwalifikacjach, to mistrzostwo świata będzie w moim zasięgu. Zawsze jest lepiej startować z pierwszego rzędu niż z czwartej lub dalszej pozycji i nie jest to moje odkrycie" - powiedział Bottas.

Stacja przypomniała, że Finlandia miała w tym sporcie trzech mistrzów świata. Byli to Keke Rosberg w 1982 roku, Mika Hakkinen w 1998 i 1999 oraz wciąż startujący Kimi Raikkonen, który stanął na najwyższym podium w 2007 roku. Fińskie media przypominają także: "nie zapominajmy, że ubiegłoroczny zwycięzca Nico Rosberg ma poza niemieckim także fiński paszport".

"Mistrzostwo świata jest moim celem sezonu. To nie jest nieskromna zapowiedź, tylko bardzo realistyczna ocena moich możliwości jako kierowcy i bolidu, który jest wręcz fantastyczny" - podkreślił Bottas.

Następny wyścig rozegrany zostanie 27 sierpnia. Będzie to Grand Prix Belgii na torze Spa.