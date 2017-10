Fiat Fullback w akcji

Fiat Fullback to konstrukcja bazująca na Mitsubishi L200, co widać głównie we wnętrzu (oba modele mają niemal identyczne deski rozdzielcze). Auto napędzane jest wysokoprężnym silnikiem 2,4 l o mocy 150 lub 180 KM. W obu przypadkach możemy liczyć na rozbudowany napęd na wszystkie koła, który pozwala na jazdę w trybie 4x4 po asfalcie (rzadkość w tej klasie). Po zjechaniu na bezdroża natomiast, możemy aktywować blokadę centralnego dyferencjału oraz reduktor, dzięki czemu Fullback zamienia się w rasową terenówkę. Mogącą przewieźć tonę ładunku.



Źródło: MAGIC WASZKIEWICZ