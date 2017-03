Bugatti Chiron i niesamowite przyspieszenie

8-litrowy, 16-cylindrowy silnik z poczwórnym (!) doładowaniem, rozwijający 1500 KM i 1600 Nm - takie liczby sugerują przytłaczające wręcz osiągi. Jak bardzo przytłaczające? Według producenta sprint do 100 km/h powinien zająć Bugatti Chironowi 2,5 s, a do 200 km/h zaledwie 6,5 s. Na powyższym wideo nie udało się co prawda osiągnąć aż tak rewelacyjnych czasów, ale przyznacie, że 300 km/h w 14 s robi wrażenie?