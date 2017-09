Wróci Toyota Celica?

Mamy dobre informacje dla fanów sportowych Toyot. Wiele wskazuje na to, że do oferty japońskiego producenta powróci wkrótce zasłużony model Celica!

Zdjęcie Swego czasu Toyota Celica święciła tryumfy na rajdowych trasach /

Do amerykańskiego urzędu patentowego wpłynął niedawno wniosek Toyoty o zastrzeżenie nazwy historycznego modelu. Nie oznacza to jeszcze, że firma przymierza się do wielkiego odrodzenia sportowej ikony, ale biorąc pod uwagę deklaracje dotyczące powrotu Toyoty Supry (auto pojawić zadebiutować ma już w przyszłym roku), wzbogacenie oferty o sportowy model dla mniej zamożnych klientów wydaje się logiczne.

Przypominamy, że to właśnie Celica przez lata budowała sportowy wizerunek japońskiego producenta. Zaprezentowane pierwotnie w 1970 roku auto doczekało się do tej pory siedmiu generacji. Ostatni model o tej nazwie zjechał z taśmy w 2005 roku.

Wiele wskazuje na to, że Celica wróci do cenników się przy okazji debiutu drugiej generacji tylnonapędowego modelu GT86, który pojawić ma się w roku 2019. Całkiem prawdopodobne, że nazwa zarezerwowana będzie dla serii specjalnej lub pakietu wyposażenia. Motoryzacyjne media w USA coraz częściej sugerują też, że Toyota Celica mogłaby powrócić jako zupełnie nowy model (najprawdopodobniej hybrydowy) z przednim napędem. Za bazę wskazywana jest modułowa platforma TNGA, w oparciu o którą budowane są już nowy Prius i Toyota C-HR.