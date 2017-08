Seat planuje stworzyć osobną markę?

Do europejskiego urzędu patentowego wpłynął wniosek o zastrzeżenie nowego znaku Cupry. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że topowe odmiany Seatów od lat oznaczane były plakietką z charakterystyczną szachownicą. Co to oznacza?

Zdjęcie Czy Cupra stanie się submarką Seata? /

Wszystko wskazuje na to, że Hiszpanie rozpoczęli właśnie proces wyodrębniania marki Cupra. Wraz z nowym logo zastrzeżono też trzy nazwy nawiązujące do prezentowanych w ostatnich dwóch dekadach koncepcyjnych modeli Seata: Bolero (premiera w Genewie w 1998 roku), Salsa (premiera w Genewie w roku 2000) i Tango (premiera we Frankfurcie w 2001 roku).



Zdjęcie Tak ma wyglądać logo nowej marki /

Warto też dodać, że w cennikach hiszpańskiego producenta szykowane jest również miejsce dla nowej wersji pozycjonowanej powyżej Cupry. Chodzi o Cuprę R, która wyróżniać się będzie osobnym logo (połączenie szachownicy i z literą R).