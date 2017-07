Ruszyła produkcja Skody Karoq

Z fabryki Skody w czeskich Kvasinach wyjechał właśnie pierwszy produkcyjny egzemplarz nowego kompaktowego crossovera - modelu Karoq.

Samochód, który obchodził swoją światową premierę w połowie maja w Sztokholmie, mierzy 4382 mm długości, 1841 mm szerokości i 1605 mm wysokości. Rozstaw osi Karoqa to 2638 mm. Bagażnik oferuje standardowo pojemność 521 l (1630 l po złożeniu oparć tylnej kanapy).

Aktualnie klienci mają do wyboru pięć jednostek napędowych w pięciu wariantach mocy (od 115 KM do 190 KM). Wszystkie silniki (1,0 l TSI, 1,5 l TSI, 1,6 l TDI i 2,0 l TDI) wyposażone są w turbodoładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa. W zależności od wersji auto oferowane jest z sześciostopniową ręczną, lub zautomatyzowaną siedmiostopniową przekładnią DSG.

Podstawowe odmiany napędzane są na koła przedniej osi. Na życzenie nabywcy samochód można doposażyć w elektronicznie sterowany napęd 4x4 realizowany za pomocą międzyosiowego sprzęgła typu Haldex.

"Kvasiny" to jeden z trzech zakładów produkcyjnych Skody w Czechach. Zatrudniająca około 8 tys. osób fabryka jest największym pracodawcą przemysłowym w regionie Hradec Kralowe. Począwszy do 2015 roku, gdy zakład zaczęto przystosowywać do budowy nowej rodziny crossoverów, firma zainwestowała w niego 11 mld koron. Obecnie w Kvasinach obok Karoqa powstają też Skody: Kodiaq, Superb i Superb Combi.

Nowy model Skody rywalizować ma o klientów z numerem 1 europejskiego segmentu kompaktowych crossoverów - Nissanem Qashqaiem. Pierwsze egzemplarze Karoqa trafią do odbiorców w październiku.