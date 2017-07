Ruszyła produkcja Porsche Panamera Sport Turismo

W zmodernizowanej fabryce Porsche w Lipsku ruszyła właśnie produkcja najnowszej wersji nadwoziowej Panamery - modelu Sport Turismo.

Zdjęcie Porsche Panamera Sport Turismo /

Samochód, który poznaliśmy przy okazji tegorocznego salonu w Genewie, to najpraktyczniejsza odmiana sportowej limuzyny niemieckiej marki. Nadwozie mierzy 5049 mm długości, 1428 mm wysokości i 1937 mm szerokości, a jego rozstaw osi wynosi 2950 mm. Sylwetkę charakteryzują też krótkie zwisy oraz duże rozmiary kół, o średnicy do 21 cali.

Począwszy od słupków B, czyli od początku tylnych drzwi, Panamera Sport Turismo ma własny design tylnej partii nadwozia. Funkcjonalność przestrzeni bagażowej zwiększa szeroka tylna pokrywa (standardowo sterowana elektrycznie) i krawędź załadunkowa położona na wysokości zaledwie 628 mm. Mierzona do górnej krawędzi tylnych siedzeń pojemność bagażnika Sport Turismo wynosi do 520 l, czyli o 20 l więcej niż w limuzynie. Przy załadowaniu po dach i złożonych tylnych fotelach różnica ta rośnie do 50 l.

Przypominamy, że uruchomienie produkcji II generacji Panamery wymagało gruntownej przebudowy fabryki w Lipsku. Dostosowanie zakładu do potrzeb nowego modelu pochłonęło ponad 500 mln euro. Dużą część tej kwoty przeznaczono na budowę nowego centrum jakości.

Zdjęcie Porsche Panamera Sport Turismo /

Obecnie tereny fabryki w Lipsku zajmują już 400 ha. W zeszłym roku z zatrudniającego ponad 4 tys. osób zakładu wyjechały 158 432 samochody. Oprócz Panamery w fabryce powstają też modele Cayenne i Macan.

Przy okazji uruchomienia produkcji Panamery Sport Turismo Porsche zdradziło okilka ciekawostek dotyczących zakładu w Lipsku. Każdego dnia powstaje tam około 1,7 mln pojedynczych części. W fabryce - głównie w nadwoziowni i w lakierni - wykorzystywanych jest obecnie aż 948 robotów.

Zdjęcie Porsche Panamera Sport Turismo /

Niemcy z dumą informują, że w okolicy zakładu mieszka stado 75 żubrów, 27 dzikich koni oraz... około 1,5 mln pszczół.