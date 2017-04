Pościgowy radiowóz z napędem hybrydowym

Mamy do czynienia z kolejnym historycznym wydarzeniem dowodzącym, że od obranej przez motoryzację ścieżki elektryfikacji nie ma już odwrotu.

Ford, który jest czołowym dostawcą radiowozów dla amerykańskiej policji, zaprezentował właśnie pierwszy w historii pościgowy model z napędem hybrydowym!

Chociaż hybrydowe radiowozy widywane są na ulicach Starego Kontynentu od dłuższego czasu, Europejczycy i Amerykanie zupełnie inaczej traktują słowo "pościg". W USA "pojazd pościgowy" oznacza drogową wersję "czołgu" przystosowaną do siłowego usuwania z ulic piratów. Z tego względu amerykańskie radiowozy mają niewiele wspólnego z cywilnymi pojazdami. Zmiany dotyczą nie tylko nastawów zawieszenia czy hamulców, ale też wzmocnień konstrukcyjnych pozwalających na zamontowanie solidnego, służącego do taranowania, zderzaka.

Nowy Ford Police Responder Hybrid Sedan wyposażony został w czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności zaledwie 2,0 l pracujący w cyklu Atkinsona. Jednostka wspomagana jest przez elektryczny silnik trakcyjny napędzany energią zmagazynowaną w akumulatorach litowo-jonowych.

By nie ułatwiać życia przestępcom dane techniczne i osiągi nowego radiowozu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że auto może poruszać się w trybie elektrycznym z prędkością do 60 mph (96 km/h). Ford podkreśla, że na jednym galonie paliwa samochód pokonać może dystans do 38 mil, co w przeliczeniu daje wynik 6,1 l/100 km. Dla porównania, używane obecnie radiowozy - Ford Interceptor z silnikiem 3,7 l V6 - pokonują na jednym galonie zaledwie 18 mil, co odpowiada średniemu zużyciu paliwa na poziomie ponad 13 l/100 km.

Producent uruchomił nawet specjalny, dedykowany policjantom, internetowy kalkulator pozwalający prognozować oszczędności związane z eksploatacją Ford Police Responder Hybrid Sedan. Zdaniem Forda na samym paliwie zaoszczędzić można rocznie ok 3,9 tys. dolarów, przy założeniu, że radiowóz - pracując na dwie zmiany na dobę - pokonuje rocznie około 20 tys. mil. Aplikacja pozwala też wyliczyć oszczędności dotyczące wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych, które przyczyniają się do powstawania smogu.

Co ważne, nie jest to wcale pojazd koncepcyjny. Lista zamówień otwarta zostanie w najbliższych tygodniach. Pierwsze wozy trafić mają do policji w przyszłym roku.