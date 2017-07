Polska marka znów wśród najlepszych!

Solaris to jedyny polski producent autobusów, który wyrobił sobie mocną pozycję na rynkach zagranicznych. Firma podpisała właśnie Europejską Deklaracją na rzecz wdrożenia "czystych autobusów".

Zdjęcie Solaris to wiodący polski producent autobusów /

Dokument sygnowany między innymi przez Komisję Europejską i największych producentów w branży, jest wyrażeniem poparcia "dla masowego wdrażania autobusów całkowicie bezemisyjnych i z napędami alternatywnymi". Deklaracja zakłada m.in. zobowiązanie miast i producentów do wspólnej misji przyspieszenia procesu redukcji emisji spalin, stworzenie platformy wymiany informacji między władzami miast, przewoźnikami i organizacjami finansowymi, a także powołanie do życia grupy ekspertów, którzy służyć będą profesjonalnymi ekspertyzami z zakresu technologii, ekonomii i logistyki.

Reklama

W Europie proces wymiany klasycznych autobusów na pojazdy elektryczne już się rozpoczął. Przykładowo Ateny, Paryż i Madryt planują wyeliminowanie konwencjonalnego napędu spalinowego z komunikacji publicznej do 2025 roku. Inne miasta i regiony także ogłosiły plany powstrzymania zakupu konwencjonalnie napędzanych autobusów. Wśród nich znajdziemy Kopenhagę m.in. (od 2014 r.), Londyn (2018 r.), Berlin (2020 r.) oraz Oslo (2020 r.).

Warto dodać, że również władze Warszawy zadeklarowały niedawno wprowadzenie kolejnych 130 pojazdów z napędem elektrycznym do 2020 roku. 30 tego typu pojazdów zostało już zakupionych.

"Do 2027 roku chcemy wprowadzić do ruchu 800 nowych autobusów (610 sztuk 18-metrowych oraz 190 sztuk 10 i 12-metrowych). Chcemy, żeby w dużej mierze były to autobusy nisko- i bezemisyjne, czyli hybrydowe, gazowe i elektryczne - mówi Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych.

Kilka dni temu Solaris podpisał umowę na dostawę dla Warszawy 10 elektrycznych autobusów, które kursować mają po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie już na początku przyszłego roku.

Zgodnie z umową wszystkie autobusy zostaną dostarczone do końca marca 2018 roku. Pojazdy będą wyposażone w baterie Solaris High Energy o pojemności 208 kWh, które można ładować na dwa sposoby: ładowarką zajezdniową typu plug-in (o mocy od 40 do 120 kW) lub za pomocą pantografu zamontowanego na dachu pojazdu.

Przypominamy, że jedna z bezemisyjnych konstrukcji polskiej marki - Solaris Urbino 12 electric - nagrodzony został prestiżowym tytułem Autobusu Roku 2017.