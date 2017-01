Mercedes E Coupe już w produkcji

W fabryce Mercedesa w Bremie ruszyła właśnie seryjna produkcja nowej klasy E w wersji Coupe. Samochody można już zamawiać u dealerów niemieckiej marki. Pierwsze egzemplarze trafią do nabywców wiosną.

Coupe to jedyna wersja klasy E produkowana w Bremen. Pozostałe odmiany - limuzyna, kombi i uterenowiona All Terrain zjeżdżają z linii montażowej niemieckiego zakładu w Sindelfingen.

Fabryka w Bremen wytwarza obecnie aż dziesięć różnych modeli niemieckiej marki, w tym pełną gamę klasę C (sedan, kombi, coupe, cabrio) oraz Mercedesy: GLC, SLC i SL. Zatrudniający przeszło 12,5 tys. osób zakład jest największym pracodawcą w regionie.

Przypominamy, że polskie cenniki klasy E Coupe otwiera model E200 wyposażony w benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 2,0 l. Jednostka - przy 5500 obr./min - generuje moc 184 KM i osiąga maksymalny moment obrotowy 300 Nm oferowany w zakresie od 1200 do 4000 obr./min. Za auto, które osiąga setkę w 7,8 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 240 km/h, zapłacić trzeba co najmniej 203 400 zł.