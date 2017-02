Wrocław. Rusza wypożyczalnia aut elektrycznych. Cena: 1 zł za... minutę. Potwornie drogo

Wrocław podpisał umowę z firmą Enigma na stworzenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni aut elektrycznych. Do naszej dyspozycji będzie 200 aut, w tym 10 dostawczych. Ekologiczny pojazd wypożyczymy we Wrocławiu najpewniej wiosną 2018 r. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce.

Zdjęcie

Do dyspozycji wrocławian i turystów będzie co najmniej 200 samochodów. 190 osobowych Nissanów Leaf i 10 dostawczych e-NV200. Do tego powstanie co najmniej 12 stacji ładowania, np. przy hipermarketach i stacjach benzynowych.



Aby zachęcić do korzystania z ekologicznych aut, użytkownicy systemu będą mogli korzystać z przywilejów. Miasto wyznaczy miejsca, gdzie oprócz komunikacji miejskiej wjadą tylko kierowcy aut elektrycznych (np. przejadą przez wyspę Piasek). Będą mogli jeździć również po niektórych buspasach (najpewniej tych, gdzie teraz wpuszczane są taksówki).



Pojedziemy bez kluczyków

- Każdy, kto będzie chciał wypożyczyć auto, musi mieć prawo jazdy. To będzie weryfikowane w krajowych systemach ewidencji. Pozycja każdego auta operator systemu będzie widział na mapie pozycji GPS. Będziemy starali się, aby wszystkie formalności związane z rejestracją odbywały się online. Oczywiście będzie też stacjonarne centrum obsługi - mówi Paweł Andrzej Luksic, prezes firmy Enigma Sp. z o.o.

Wszystkie pojazdy będą ubezpieczone. Auta będziemy otwierać i uruchamiać za pomocą aplikacji, nie będą potrzebne nam kluczyki. Co istotne, nie będziemy też musieli ich zwracać do specjalnej stacji, tak jak np. w przypadku Wrocławskiego Roweru Miejskiego, wystarczy że zostawimy auto w wyznaczonym obszarze na legalnym i zgodnym z przepisami ruchu drogowego miejscu. Dla aut zostaną wyznaczone dedykowane miejsca parkingowe, skąd będziemy mogli je odbierać. Będzie ich 200 z 4000, które są we Wrocławiu w strefie płatnego parkowania.

Zdjęcie Przykładowe lokalizacje

Na pewno pojawią się w centrum, na pl. Solnym, Ostrowie Tumskim, w okolicach pl. Grunwaldzkiego czy Hali Stulecia. Szczegóły będą doprecyzowane. Tak samo jak ceny za wypożyczenie. - Na razie szacujemy, że będzie to na poziomie 1 zł za minutę korzystania, ale to będzie podlegało jeszcze analizie - mówią przedstawiciele Enigmy.

12 miesięcy na realizację

W imieniu miasta umowę podpisał wiceprezydent Maciej Bluj. Na stworzenie systemu wypożyczalni firma Enigma ma 12 miesięcy. Przez ten czas na pewno powstanie szczegółowy regulamin wypożyczania. Umowa dla operatora systemu po jego stworzeniu obowiązuje na 5 lat. Z wypożyczalni będziemy mogli skorzystać najprawdopodobniej wiosną 2018 roku. Będzie to pierwszy taki system w Polsce.



Zdjęcie Nissan leaf

Warto podkreślić, że wynajmujący nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z opłatą za paliwo, parking czy ubezpieczenie. Pojazdy będą dodatkowo wyposażone w system monitorowania.

Auta będą mogły zostać wypożyczone i zwrócone w dowolnych punktach na terenie miasta i będą dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Rezerwacji będzie można dokonać przy pomocy strony internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwoli sprawdzić dostępność poszczególnych pojazdów na terenie miasta.

Istotne jest również to, iż samochody będą mogły wjechać tam, gdzie "zwykłe" auta mają zakaz. Jednocześnie transport zakupów o dużych gabarytach np. ze sklepu nie będzie sprawiał większych problemów dzięki możliwości wypożyczenia dostawczego e-NV200.

Zdjęcie e-NV200

Wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu wypożyczalni zajmie się firma Enigma, producent i dostawca wyspecjalizowanych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych łączących wysokie bezpieczeństwo i najnowsze trendy technologiczne.

Od redakcji. Podana wcześniej, za komunikatem prasowym Nissana, cena, 1 zł za 1 minutę okazała się nieprawdziwa.