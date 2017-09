Shell, Toyota i Honda otwierają nowe stacje wodorowe

Komisja Energii stanu Kalifornia zaaprobowała projekt 7 stacji tankowania wodoru i przyznała na ten cel grant 16 milionów dolarów.

Zdjęcie Toyota Mirai /

Grant otrzymała firma Equilon Enterprises LLC należąca do Shell Oil Company. Stacje powstaną przy wsparciu finansowym Toyoty i Hondy - trzy w San Francisco oraz po jednej w Berkeley, Sacramento, Citrus Heights i Walnut Creek w północnej Kalifornii.

Grant został przyznany w ramach Alternative and Renewable Fuel and Vehicle Technology Program (ARFVTP), który co roku inwestuje 100 milionów dolarów we wspieranie innowacji w transporcie, które pomogą Kalifornii zrealizować cele w zakresie ochrony klimatu, czystości powietrza i energetyki odnawialnej. Dystrybutory wodoru zostaną zainstalowane w strategicznych punktach na istniejących stacjach Shell. Zatankowanie samochodu będzie trwało kilka minut.

"Toyota i Shell współpracują od lat w rozwoju infrastruktury wodorowej - w 2009 roku powstała pierwsza stacja Shell z dystrybutorem wodoru w siedzibie Toyoty w Torrance w Kalifornii" - powiedział Craig Scott, przedstawiciel Toyota Motor Nirth America. - "Bardzo nas cieszy kooperacja z tak postępowym koncernem energetycznym we wdrażaniu wizji czystej, opartej na wodorze mobilności".

"Honda jest przekonana, że technologia ogniw paliwowych ma ogromny potencjał jako nośnik energii i sposób na ochronę środowiska" - powiedział Steve Center, przedstawiciel American Honda Motor. - "Dzięki firmom takim jak Shell, które wspierają rozwój infrastruktury wodorowej, coraz szersze kręgi kierowców oraz środowisko biznesowe dostrzegą, że wodór może stać się fundamentem ekologicznego transportu w przyszłości".

Realizacja projektu zwiększy liczbę stacji tankowania wodoru marki Shell w Kalifornii do dziewięciu. Koncern naftowy oraz firmy z grupy kapitałowej Shella uczestniczą w wielu różnych przedsięwzięciach, których celem jest zaadaptowanie technologii wodorowej do transportu. W Niemczech grupa Shell wraz z rządem i partnerami biznesowymi założyła joint venture H2 Mobility Germany, które zajmuje się budową stacji tankowania wodoru w całym kraju.

Toyota, twórca hybrydowego Priusa i wodorowego sedana Mirai, opiera swoją strategię elektryfikacji samochodów na takich rozwiązaniach, które nie wymagają od kierowców zmiany przyzwyczajeń. Dlatego 20 lat temu Toyota wprowadziła na rynek napęd hybrydowy, który pozwala o połowę obniżyć zużycie paliwa bez ładowania auta z zewnętrznej sieci. Z tą samą myślą Toyota rozpoczęła w 2014 roku sprzedaż modelu Mirai z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe, którego tankowanie trwa tylko 3 minuty.

Jako jeden z największych producentów samochodów na świecie, Toyota chce aktywnie wpływać na kształtowanie motoryzacji przyszłości. Dlatego w 2015 roku Toyota ogłosiła globalny plan Environmental Challenge 2050 - zestaw 6 ambitnych celów, których realizacja spowoduje, że działalność Toyoty na całym świecie będzie biała pozytywny bilans jeśli chodzi o wpływ na środowisko. Cele te dotyczą eliminacji do 2050 roku emisji CO2 i zużycia wody z działalności firmy, redukcję wykorzystywania surowców oraz ochrony bioróżnorodności.

W ramach realizacji wizji "Blue Skies for our Children" Honda zamierza ograniczyć do 2050 roku emisję CO2 o połowę w porównaniu do 2000 roku oraz znacząco zwiększyć sprzedaż samochodów z silnikiem elektrycznym, w tym aut z rodziny samochodów Honda Clarity. Sedan Clarity Fuel Cell z napędem na ogniwa paliwowe jest sprzedawany od 2016 roku, zaś rok później zadebiutowały Clarity Electric i Clarity Plug-In Hybrid.