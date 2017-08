Potworny widok. 150 klasyków strawionych przez ogień

Blisko setka strażaków z trzynastu jednostek gasiła ogromny pożar magazynu z klasycznymi samochodami, jaki wybuchł we wtorek wieczorem w amerykańskim Staunton (Wirginia). Żywioł zniszczył lub poważnie uszkodził około 150 amerykańskich klasyków!

Zdjęcie W pożarze zniszczonych zostało 150 klasyków /

Strażacy wezwani zostali do pożaru na terenie firmy Country Calssic Car chwilę po godzinie 20 czasu lokalnego. Ogromny budynek (o wymiarach ok 170 m na 17 m), pełniący funkcję salonu i magazynu klasycznych samochodów, był już częściowo pochłonięty przez pożar. Zapanowanie nad rozprzestrzeniającymi się w szybkim tempie płomieniami było niezwykle trudne. Położoną na obrzeżach miasta posesję dzieliły od najbliższego hydrantu aż dwie mile. By zapewnić strażakom dostawy wody w akcję gaszenia zaangażowano blisko 20, kursujących między hydrantem a miejscem pożaru, pojazdów gaśniczych. Ostatecznie żywioł udało się opanować dopiero po trzeciej w nocy.

Reklama

Do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia przyczyniła się konstrukcja budynku. Hala pozbawiona była ścianek działowych zdolnych opóźnić płomienie, wiele elementów - w tym część podpór dachowych - wykonanych było z drewna.

Obecnie trwa szacowanie strat i próba określenia przyczyny pożaru. Wiadomo, że żywioł doszczętnie zniszczył około setki pojazdów. Kolejnych pięćdziesiąt zostało bardzo poważnie uszkodzonych.

Pożarem zajęli się policyjni śledczy i kilku prywatnych detektywów. Ustalenie źródła ognia jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście ewentualnych roszczeń związanych z odszkodowaniami...