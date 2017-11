Oto najlepsze samochody świata według... kobiet

Wszyscy słyszeli o konkursie World Car of the Year, ale to nie jedyny plebiscyt na "światowe auto roku". Od kilku już lat odbywają się również wybory Women's World Car of the Year, a więc najlepszego auta na świecie według kobiet.

Zdjęcie Hyundai Ioniq hybrid /

W jury Women's World Car of the Year zasiadają dziennikarki motoryzacyjne z całego świata - Europy, Azji, Australii, obu Ameryk, a także z RPA. Z kolei szefowa plebiscytu mieszka w Nowej Zelandii. Oceniają one samochody według wielu kryteriów, ale innych, niż w przypadku WCOTY.

Pod uwagę brane jest bezpieczeństwo, stosunek ceny do tego, co samochód oferuje, wygląd, możliwości przewozowe, przyjazność dzieciom, łatwość prowadzenia, gama kolorystyczna, seksapil oraz wpływ na środowisko. Jak podkreślają organizatorki plebiscytu, samochód niekoniecznie musi oferować, na przykład, najlepsze w klasie osiągi. Powinien mieć raczej w sobie coś, co bardzo mocno przemawia do kobiet.

Tegorocznym zwycięzcą został Hyundai Ioniq, a konkretnie cała jego gama. Jury postanowiło nie rozróżniać między hybrydą, hybrydą plug-in oraz "elektrykiem." Na drugim miejscu uplasowała się Mazda CX-5.

Koreański model zdobył także tytuł najlepszego auta ekologicznego, wyprzedzając Toyotę Prius plug-in oraz Kię Niro.



Zdjęcie Hyundai Ioniq electric /

Z kolei najlepszym autem rodzinnym ogłoszono Mazdę CX-5, która niewielką różnicą głosów wygrała z Hyundaiem i30.

Zdjęcie Mazda CX-5 /

Zwycięzcą w kategorii Samochód Budżetowy wygrał Ford Fiesta, przed Kią Rio oraz Citroenem C3.

Zdjęcie Ford Fiesta /

Najlepszym SUVem/crossoverem, według WWCOTY, jest Peugeot 3008, który pokonał Mazdę CX-5 oraz Volvo XC60.

Zdjęcie Peugeot 3008 /

Z kolei w kategorii Samochód Luksusowy triumfowało BMW serii 5. Pokonało ono Volvo S90 oraz Mercedesa klasy E.

Zdjęcie BMW serii 5 /

Samochodem Sportowym roku została natomiast Honda Civic Type R. Drugie miejsce zajęła Mazda MX-5 RF, a trzecie BMW M2 Coupe.

Zdjęcie Honda Civic Type R /

Niejako poza konkursem, jurorki zostały poproszone o puszczenie wodzy fantazji i wskazanie swojego samochodu marzeń. Najwięcej głosów zebrał McLaren 720S.