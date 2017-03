1 11

W miniony weekend najlepsi motocykliści startujący w Mistrzostwach Świata we Freestyle Motocrossie oraz mocna reprezentacja zawodników MTB walczących o punkty w Pucharze Świata FMB World Tour połączyła swoje siły pod egidą Diverse NIGHT of the JUMPs. Riderzy obu dyscyplin zachwycili niesamowitymi ewolucjami ponad 10 tysięcy widzów, którzy wybrali się do TAURON Areny Kraków.