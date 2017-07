Polskie Drogi, czyli dziwne nazwy ulic

Radosnej twórczości naszym samorządowcom odmówić się nie da - w końcu to oni ustanawiają nowe nazwy ulic. Dlatego mamy ul. Lambady, Pszczółki Mai, Internetową, a także 40-lecia PRL. Co komu w duszy gra. A co z nazwami dla fanów motoryzacji?

Zdjęcie Ulica Polskie Drogi /INTERIA.PL

W przypadku ul. 40-lecia PRL zmiana nazwy jest już przesądzona. Na podstawie ustawy dekomunizacyjnej, którą Sejm z inicjatywy PiS przyjął w ubiegłym roku, samorządy na zmiany nazw mają czas do 2 września. Inaczej do akcji wkroczą wojewodowie. Ustawa nie zawiera listy patronów ulic, których nazwy powinny zostać zmienione. Poszczególne miasta i gminy decydują o tym samodzielnie. Jeśli jednak mieszkańcy nie będą chcieli zmiany, i tak będzie się ona musiała dokonać, bo zgodnie z ustawą, nazwa ulicy, placu, czy skweru nie będzie mogła nawiązywać do systemu komunistycznego.



Radosna twórczość

Stare nazwy będzie trzeba zastąpić nowymi. Jakimi? W Nowym Jorku ulice się numeruje. Nie ma nazw, żeby nikt się nie obraził. Są numery, także trzynastka. W Polsce? Jak pokazuje życie, dziwnych pomysłów nie brakuje. Ostatnio burmistrz Kuźni Raciborskiej zapragnął mieć u siebie ulicę Lewandowskiego. Tego Lewandowskiego, Roberta. Choć nadawanie nazw ulic osób żyjących dla wielu wydaje się dziwne, sam zainteresowany wypowiedział się entuzjastycznie.

Wszystko więc wskazuje na to, że wybrańcy Kuźni Raciborskiej będą mieszkali na Roberta Lewandowskiego. Jeden, na Roberta Lewandowskiego nr 9. Czyżby to burmistrz?

Miłośnicy czterech kółek też nie mogą narzekać. Jest ulica Samochodowa, Motorowa, Garażowa, a nawet Wirażowa. Wszystkim zmotoryzowanym dedykujemy jednak ulicę Polskie Drogi i zazdrościmy mieszkańcom. Swoją drogą polskie drogi wyglądają coraz lepiej, jeździ się po nich coraz bezpieczniej, ale żeby nadawać ich imieniem nazwę ulicy? Cóż, jak ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają Polskie Drogi, musi pojechać na warszawski Ursynów.

Mniej banalnie wygląda to w Szczecinie, gdzie istnieje ulica Andre Citroëna, twórcy francuskiej marki. W Warszawie jest za to Gottlieba Daimlera, która powstała dzięki staraniom polskiego przedstawicielstwa marki ze Stuttgartu. Na tym koniec, jeśli szukać patronów wśród twórców motoryzacji.

Jakie nazwy polskich ulic są najbardziej zaskakujące? Czekamy na wasze propozycje.

Zk