Asor 180RA – roadster rodem Polski

Polska motoryzacja nie istnieje? Nieprawda. W podwarszawskim studiu projektowym powstało cudo. To Asor 180 RA. Nie jest prototypem. To jeżdżący, zarejestrowany samochód zbudowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał z pasji i fascynacji prawdziwym automobilizmem. I kto powiedział, że się nie da?

Zdjęcie Asor 180RA /

Jak twierdzą jego twórcy, samochód powstał z fascynacji klasyczną motoryzacją i podziwu dla dawnych mistrzów kierownicy. Jest czymś innym niż współcześnie projektowane masowo auta.

Reklama

- Przy obecnym stanie techniki można projektować bez ograniczeń. Niestety, efekt prac wielkich koncernów jest kompromisem, wypadkową sprzecznych oczekiwań wielu klientów i optymalizacji konstrukcji pod względem kosztów. Samochód z początku XXI wieku posiada taką liczbę udogodnień i zazwyczaj nieużywanych gadżetów, że zatracił cały czar, jaki miały klasyczne konstrukcje. Opakowany w elektronikę, kierowca takiego pojazdu nie poczuje tego, co było esencją automobilizmu - twierdzą konstruktorzy Asora.

Na co dzień biuro zajmuje się projektowaniem w branży mechanicznej, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Budowa roadstera była miłym powrotem do korzeni i oderwaniem się od rzeczywistości wirtualnej.

Zdjęcie Asor 180RA /

Asor 180RA powstał na aluminiowej ramie przestrzennej z wykorzystaniem technologii stosowanych w lotnictwie. Ma ponad 3,5 metra długości, dwa miejsca, silnik Forda o pojemności 1,8 l umieszczony poprzecznie z tyłu no i tylny napęd. W aucie nie ma klimatyzacji, wspomagania kierownicy, ABSu, poduszek powietrznych, ani radia. Nie znajdziemy też wycieraczek oraz drzwi. Dla twórców to jednak powód do dumy, nie do zmartwień.

Asor 180RA 1 12 . Autor zdjęcia: Źródło: 12

Asor 180RA nie jest ani repliką, ani też pojazdem, który miałby rywalizować ze współczesnymi samochodami sportowymi. Jak twierdzą twórcy chcieli za pomocą współczesnych środków odtworzyć dawną koncepcję pojazdów sportowych. - Wzięliśmy silnik z samochodu seryjnego i zabudowaliśmy go tak, by uzyskać minimalną masę - piszą na swojej stronie internetowej.

Zdjęcie Asor 180RA /

Udało się osiągnąć wynik godny pozazdroszczenia. Roadster waży 560 kg, a silnik generuje moc 110 KM przy ponad 5 tys. obr/min. W połączeniu z pięciobiegową skrzynią pojazd potrafi się rozpędzić do 200 km/h, co wymaga nie lada odwagi. Poza tym na drodze prezentuje się wyjątkowo.

I jeszcze jedno, Asor 180RA nie jest na sprzedaż.