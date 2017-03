W Polsce wciąż niezła sprzedaż nowych samochodów

W lutym z salonów znikają ostatnie sztuki przecenionych pojazdów z poprzedniego rocznika. Dla dealerów oznacza to moment zaciskania pasa. Co ciekawe, na tle innych rynków Starego Kontynentu bardzo pozytywnie wyróżnia się Polska.

Zdjęcie Luty był kolejnym dobrym miesiącem dla dilerów / Motorynek Volkswagen Golf niezmiennie liderem sprzedaży

Na nasz kraj, w osobnym raporcie, szczególną uwagę zwróciła właśnie wyspecjalizowana w monitorowaniu sprzedaży nowych pojazdów firma JATO Dynamics.

W poświęconym Polsce dokumencie czytamy, że luty był już 23 z rzędu miesiącem, w którym odnotowano wzrost popytu na nowe pojazdy. W zeszłym miesiącu zarejestrowano w naszym kraju 38 427 nowych samochodów, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost o ponad 14 proc! Oznacza to, że Polska stała się właśnie siódmym co do wielkości rynkiem Starego Kontynentu (wyłączając z zestawienia Rosję i Turcję). Wyniki sprzedaży plasują nasz kraj pomiędzy Belgią a Holandią. Skumulowany wynik sprzedaży nowych pojazdów po pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku wynosi 76 501 egzemplarzy i jest o niemal 17 lepszy niż rok temu.

Zdjęcie Udział marek w rynku /

Nie ulega wątpliwości, że za rekordowym wynikiem stoją w dużej mierze klienci instytucjonalni. Obecnie ponad 63 proc. zakupów nowych aut realizowanych jest przez firmy. Oznacza to, że niespełna 37 proc. ogółu nowych samochodów kupowanych jest przez "statystycznych Kowalskich".

Obecnie polski rynek zdominowany został przez grupę Volkswagena. W lutym ponad 1/4 z zarejestrowanych w Polsce nowych samochodów wyprodukowana została przez marki należące do niemieckiego koncernu. Niespełna 15 proc. udziałów w naszym rynku ma obecnie Renault-Nissan. Po 13 proc. dzierżą PSA i Toyota.

Zdjęcie Wygrani i przegrani /

Najchętniej kupowanym nowym autem w naszym kraju pozostaje Skoda Octavia. Za nią uplasowały się kolejno: 2. Opel Astra, 3. Skoda Fabia, 4. Toyota Auris i 5. Toyota Yaris. W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze: 6. Renault Clio, 7. Volkswagena Golfa, 8. Forda Focusa, 9. Dacię Duster i 10. Skodę Rapid.

Zdjęcie Najpopularniejsze modele /

Na tle konkurentów szczególnie wyróżniają się Astra (wzrost sprzedaży o 28 proc.), Clio (wzrost sprzedaży o rekordowe 86 proc.) i Duster (wzrost sprzedaży o 24 proc.). Warto również odnotować rekordowe wyniki Fiata Tipo, Volvo XC60 czy nowej Toyoty C-HR, które cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem polskich nabywców. Słabnie natomiast zainteresowanie m.in. Toyotą Yaris, Renault Kadjar i Fordem Fiestą.