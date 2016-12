Seat Leon Cupra po liftingu wyceniony

Wraz z modernizacją, usportowiona odmiana Leona otrzymała niewielki zastrzyk mocy oraz opcjonalny napęd na cztery koła.

Zdjęcie Seat Leon Cupra ST / Premiery Seat Leon po modernizacji

Seat Leon po face liftingu niewiele się zmienił - modyfikacje ograniczyły się głównie do kosmetyki świateł i przedniego zderzaka. We wnętrzu natomiast uwagę zwraca system multimedialny z 8-calowym ekranem i elektroniczny hamulec ręczny.

Reklama

Topowa odmiana Cupra możne dodatkowo pochwalić się zastrzykiem mocy - teraz 2-litrowe TSI generuje równe 300 KM. Niestety nastąpiły również w cenniku - odświeżona wersja droższa jest o około 5000 zł, od dotychczas oferowanej 290-konnej.



Za trzydrzwiowego Seata Leona Cuprę zapłacimy 128 300 zł, a dopłata do skrzyni DSG wynosi 8200 zł. Chętni na odmianę pięciodrzwiową, muszą przygotować o 1500 zł więcej.



Najciekawiej przedstawia się jednak cennik wersji ST, czyli kombi. Wyceniono ją na 133 400 zł, ale poza wyborem skrzyni biegów, możemy także zdecydować się na dopłatę do napędu na cztery koła! To zupełna nowość w gamie Leona Cupra, ale sporo kosztująca. Wersja 4Drive dostępna jest tylko z przekładnią DSG, co w sumie winduje cenę do 156 900 zł. Na pocieszenie można jedynie dodać, że jest to o 10 tys. zł mniej, od Volkswagena Golfa Varianta R, będącego technicznym bliźniakiem Leona.