Rekordowe zyski Stalexport Autostrady Małopolskiej

1 marca podniesiono opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów ciężarowych.

Zdjęcie Autostrada A4 przynosi kolosalne zyski /Gerard /Reporter

Chociaż podwyżka ominęła samochody osobowe i motocykle, koncesjonariusz 60-kilometrowego odcinka - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - zwracał uwagę, że "Przy istotnych nakładach na eksploatację autostrady oraz na inwestycje, obejmujące również prace nieprzewidziane w umowie koncesyjnej, zmiana stawek jest uzasadniona". Dzisiaj firma pochwaliła się wynikami finansowymi za ubiegły rok.

Jak wynika z oficjalnego oświadczenia: "W minionym roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące 292,9 mln zł (o ok. 11,6 proc. wyższe niż w roku 2015) oraz zysk netto w wysokości 165,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 38 proc. w stosunku do roku 2015". W dalszej części czytamy, że "Znaczna poprawa przychodów Grupy Kapitałowej, w porównaniu z 2015 rokiem, jest efektem m.in. wzrostu poziomu ruchu o ponad 10 proc., czyli do ponad 40 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (10,2 proc.), jak i ciężarowych (10,5 proc.). W 2016 roku Grupa odnotowała niższe o 24,7 mln zł koszty własne sprzedaży, w wyniku zmiany szacunków rezerw na wymianę nawierzchni jezdni autostrady".

Ile dokładnie firma zarobiła na obsłudze autostrady? W ubiegłym roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 288,4 mln zł. Nie oznacza to jednak, że cała kwota zasiliła konta koncesjonariusza. W minionym roku prowadzono różne inwestycje, takie jak: rozbudowa dwóch węzłów autostradowych - Mysłowice (oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku) i Rudno, modernizacja odwodnienia autostrady oraz wymiana nawierzchni, która będzie kontynuowana w 2017 roku i w latach następnych. Te ostatnie prace prowadzone są w trybie, który pozwala na zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. Uruchomiono również nowe sposoby wnoszenia opłat za przejazd - karty zbliżeniowe "karta4" oraz elektroniczny pobór opłat "A4Go". Do końca 2016 roku wydano użytkownikom autostrady blisko 7 000 urządzeń pokładowych do elektronicznego poboru opłat.

W maju minionego roku spółka koncesyjna Stalexport Autostrada MałopolskaS.A. (SAM S.A.) - po raz pierwszy - wypłaciła dywidendę w kwocie 86 mln zł na rzecz jej jedynego akcjonariusza, czyli Stalexport Autoroute S.àr.l.z siedzibą w Luksemburgu. Kolejne 85 mln zł trafiło do Stalexport Autoroute S.àr.l. w grudniu 2016 roku w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Plany koncesjonariusza na obecny rok przewidują m.in. budowę ekranów akustycznych, modernizację obiektów mostowych, wymianę nawierzchni jezdni na dwóch węzłach autostradowych oraz inwestycję związaną z systemem zarządzania ruchem.