Rekord rejestracji samochodów w tym stuleciu

Liczba nowych rejestracji samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wzrosła w marcu o 24,5 proc., do 55 tys. 526. Jeszcze w żadnym miesiącu obecnego wieku nie notowaliśmy tak wysokiego rezultatu - informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Zdjęcie Marzec był rekordowy jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych pojazdów /Piotr Kamionka /Reporter

Według PZPM tak dobry wynik zawdzięczamy utrzymującej się ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej, pozytywnym nastrojom konsumentów i przedsiębiorców, ale też m.in. finalizacji ofert w salonach w związku z przełomem roku. "Należy też wspomnieć o istotnym udziale samochodów rejestrowanych z przeznaczeniem ich wywozu za granicę" - dodano w komunikacie.

"To już 24. miesiąc z rzędu nieprzerwanej poprawy. Cała grupa samochodów urosła o 24,5 proc. w porównaniu rok do roku i 28,9 proc. do poprzedniego miesiąca. Skumulowany rezultat od początku roku - 140 tys. 540 szt. jest wyższy o 18,5 proc. niż o tej samej porze w ubiegłym roku" - czytamy w komunikacie.

Według związku wzrost wypracowały zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze. W pierwszej grupie zanotowano po trzech miesiącach wzrost o blisko 20,3 proc. Wśród dostawczych wcześniejszy spadek został przerwany i po marcu odnotowaliśmy 4,7 proc. skumulowanego wzrostu.

W całej grupie samochodów osobowych w marcu zarejestrowano 88 aut elektrycznych, czyli o 15 sztuk więcej niż rok wcześniej, oraz 1 tys. 467 hybryd, o 77,8 proc. więcej niż w marcu roku ubiegłego.

Jak podaje PZPM, w marcu na pierwsze miejsce wróciła Skoda po rejestracji 6 tys. 130 samochodów. Wyprzedziła tym samym Toyotę o 507 sztuk, która wykazała się 5 tys. 623 rejestracji.