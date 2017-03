Poznaliśmy ceny Toyoty Prius w wersji Plug-in

Do polskich salonów wjeżdża Toyota Prius Plug-in Hybrid, a więc z możliwością ładowania z gniazdka. Poznaliśmy ceny tego pojazdu.

Nowa Toyota Prius Plug-in Hybrid jest dostępna już od 152 900 zł, czyli o 11 000 zł więcej niż Prius w porównywalnej wersji Prestige. Samochód można nabyć także w programie Leasing SmartPlan - wysokość miesięcznej raty zaczyna się od 1 210 zł netto, w zależności od warunków finansowania. To niecałe 100 zł więcej niż za regularnego Priusa.

Innowacje techniczne w wyposażeniu



Na wyposażenie auta składa się m.in. dwustrefowa klimatyzacja, system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, platforma bezprzewodowego ładowania telefonu, kolorowy wyświetlacz HUD, nawigacja Toyota Touch 2 & Go z trójwymiarowymi mapami, możliwością połączenia z internetem i rozpoznawaniem komend głosowych oraz pełne światła LED, w tym przednie reflektory matrycowe z systemem adaptacji w zależności od warunków.



Działanie klimatyzacji oparte jest na pompie ciepła z wtryskiem gazu, a mechanizm sterowania przepływem S-FLOW ustawia odpowiednio nawiew w zależności od tego, które fotele pasażerów są zajęte.

Standard premium systemów bezpieczeństwa

Nowy Prius Plug-in Hybrid jest wyposażony w pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego klasy premium, oparty na technologii radarowej. Na Toyota Safety Sense o wydłużonym zasięgu i zwiększonej precyzji składa się 8 systemów: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA + SC), automatyczne światła drogowe (AHB), aktywny tempomat (ACC), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) oraz w zależności od wersji system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).

Dodatkowe pakiety



Bogate wyposażenie Priusa Plug-in Hybrid można rozszerzyć o pakiet Executive, zawierający system nagłośnienia JBL z 2 dodatkowymi głośnikami, układ wykrywania przeszkód ICS, przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego parkowania SIPA oraz skórzane siedzenia w cenie 13 000 zł.

Do wyboru jest także dach z panelami fotowoltaicznymi umożliwiający ładowanie akumulatorów - koszt 9 000 zł. Baterie słoneczne mogą zwiększyć zasięg pojazdu w trybie elektrycznym maksymalnie o 5 km dziennie, co daje w sumie około 1 000 km rocznie. Akumulator trakcyjny jest doładowywany energią słoneczną podczas postoju, gdy samochód nie jest podłączony do gniazda ładowania. Podczas jazdy system ładuje uzupełniającą baterię 12 V przeznaczoną do obsługi dodatkowych obciążeń, przez co maleje pobór energii z głównego akumulatora. Opcja ta nie łączy się z pakietem Executive oraz z systemami BSM i RCTA.

Wydajny napęd hybrydowy z funkcją EV



Liftback segmentu D jest napędzany układem hybrydowym nowej generacji z silnikiem benzynowym 1.8 i elektrycznym o łącznej mocy 122 KM. Wydajniejszy napęd oraz dwukrotnie bardziej pojemna bateria trakcyjna zapewniają zasięg na samym silniku elektrycznym do 50 km. Prędkość maksymalna dostępna bez uruchomienia silnika benzynowego (EV) wynosi 135 km, co sprawia, że Prius Plug-in Hybrid może na co dzień pełnić rolę samochodu elektrycznego, jednak bez obawy o wyczerpanie baterii i unieruchomienie samochodu.



Samochód zużywa średnio 1 l/100 km benzyny oraz emituje tylko 23 g/km CO2. Po wyczerpaniu energii naładowanej z zewnętrznej sieci układ hybrydowy zapewnia tę samą wydajność i oszczędność co napęd tradycyjnego Priusa 4. generacji. Baterię trakcyjną można także doładować w czasie jazdy - w tym trybie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów uzyskuje się poziom naładowania 80%. A to pozwala znowu przełączyć się w tryb wyłącznie elektryczny.