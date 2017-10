Polacy najchętniej kupują Fiata Tipo

​Jak ogłosił Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, we wrześniu Fiat Tipo ponownie zajął pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych samochodów nabywanych w Polsce przez osoby prywatne.

Zdjęcie Fiat Tipo /

To kolejny sukces Tipo zdobyty w ciągu niespełna dwuletniej obecności modelu na polskim rynku.



Reklama

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, co miesiąc publikuje listę Top50 nowych samochodów osobowych, które najczęściej rejestrują w kraju klienci indywidualni. Bazuje ona na danych



Wprowadzony do sprzedaży w zeszłym roku rodzinny Tipo to bestsellerowy model w gamie Fiata, oferujący w swojej klasie największą przestrzeń w kabinie i bagażową. Auto dostępne jest w trzech wersjach nadwozia (sedan, hatchback i kombi czyli Station Wagon) i trzech wersjach wyposażenia ("Pop", "Easy" i "Lounge") oraz z pięcioma jednostkami napędowymi do wyboru, z trzema różnymi typami zasilania i również z trzema rodzajami przekładniami.



W ostatnich tygodniach do rodziny Tipo dołączyły sportowe wersje S-Design. Od września br. wszystkie wersje Tipo są już też dostępne z fabryczną instalacją LPG.

Ranking TOP 10 rejestracji samochodów osobowych w Polsce (wrzesień 2017 - klienci indywidualni):

1. Fiat Tipo - 501 szt.

2. Opel Astra - 439

3. Skoda Fabia - 437

4. Toyota Yaris - 356

5. Skoda Octavia - 277

6. Hyundai Tucson - 247

7. Opel Corsa - 241

8. Dacia Duster - 237

9. Kia Rio - 228

10. Renault Clio - 207