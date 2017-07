Najpopularniejsze modele hybrydowe w Polsce

Jak podaje Instytut SAMAR, w pierwszym półroczu 2017 roku w Polsce zarejestrowano 8594 samochody hybrydowe, o 90% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku (4508 egz.). Polacy zainteresowali się 35 modelami hybrydowymi 13 marek. Największą popularnością już tradycyjnie cieszyły się hybrydy Toyoty i Lexusa – w Polsce zarejestrowano łącznie 7979 hybryd obu japońskich marek, co stanowi 92,8% tej części rynku.

Zdjęcie Toyota Prius Plug-In /

W pierwszym półroczu bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 7097 hybryd Toyoty i 882 auta hybrydowe Lexusa. W pierwszej piątce znalazły się także Kia (217 egz.), BMW (109 egz.) i Hyundai (107 egz.). Najmniej samochodów hybrydowych zarejestrowali klienci Mercedesa (9 egz.), Mitsubishi (7 egz.) i Audi (6 egz.).

Z zainteresowaniem kupujących spotkało się po 7 modeli Toyoty (w tym Priusa i Priusa Plug-in Hybrid traktowanych oddzielnie), Lexusa i BMW. Nabywców znalazły także 4 modele Mercedesa, zaś pozostałe marki znalazły klientów na dwa lub jeden model hybrydowy. Nie jest to równoznaczne z oferowaną liczbą modeli - np. Kia obok Niro wciąż ma w cennikach Optimę Hybrid, która jednak nie znalazła w tym roku żadnego nabywcy.

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, od stycznia do czerwca 2017 roku najczęściej rejestrowanym samochodem hybrydowym był ponownie Auris Hybrid, który zanotował 2255 rejestracji. Na drugim miejscu znalazł się nowy crossover Toyota C-HR Hybrid, który zadebiutował na rynku w styczniu 2017, zaś od września 2016 był dostępny w przedsprzedaży. Egzemplarze tego modelu zostały zarejestrowane 2232 razy. Trzecie i czwarte miejsce także należą do Toyoty - RAV4 Hybrid (1346 egz.) i Yarisa Hybrid (1173 egz.). Na 5. i 6. pozycji uplasował się SUV Lexus NX (336 egz.) i Lexus CT (270 egz.), a Lexus RX zajął 8. miejsce (209 egz.). Jedyne dwa modele innego producenta niż Toyota Motor Corporation, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, to Kia Niro na 7. miejscu (2017 egz.) i Hyundai IONIQ (107 egz.). 10. miejsce zajął Prius (90 egz.).

Największy przyrost procentowy zanotował hybrydowy Infiniti Q70 - o 166,7%, czyli wzrost z 3 do 8 egzemplarzy. W liczbach bezwzględnych, jeśli pominąć Toyotę C-HR, która jest nowym modelem, dlatego liczby 2232 egzemplarzy zarejestrowanych w 2017 roku nie ma do czego odnosić, największy wzrost rejestracji rok do roku zanotowała Toyota RAV4 - o 753 egzemplarze. Drugie miejsce zajął Yaris (+514 egz.), a trzecie Auris (+229 egz.). Kia Niro i Hyundai IONIQ są w tej samej sytuacji co Toyota C-HR, natomiast zauważalne wzrosty zanotowały Lexus CT (+57 egz.), BMW ActiveHybrid 3, którego liczba rejestracji wzrosła z 0 do 39 rok do roku, Infiniti Q50 (+36) i Lexus NX (+35 egz.). Wzrosty pozostałych modeli hybrydowych obecnych na rynku nie przekroczyły 15 egzemplarzy. Najwięcej straciło Volvo XC90, które zarejestrowano od stycznia do czerwca tego roku 33 razy, o 51 razy mniej niż w tym samym okresie 2016 roku.