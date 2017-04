W marcu sprzedaż Opla na polskim rynku wyniosła 3861 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t, co daje ponad 19 % wzrostu w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej – 3231 sztuk. Był to najlepszy marcowy wynik marki od 2000 roku, czyli od 17 lat. Marzec był także rekordowym miesiącem w historii sprzedaży Opla Mokki na polskim rynku. Sprzedaż tego popularnego SUVa w minionym miesiącu osiągnęła wynik 574 sztuk.

Zdjęcie Opel Astra /INTERIA.PL

"Coraz więcej klientów w Polsce poszukuje samochodów z segmentów SUVów i crossoverów. Rekordowy marcowy wynik sprzedaży Mokki potwierdza, że Opel idealnie odpowiada na ich potrzeby." - powiedział Wojciech Mieczkowski, dyrektor generalny General Motors Poland. "Sukcesywnie będziemy zwiększali ofertę w tych modnych segmentach. Już można zamawiać nowego miejskiego crossovera - Crosslanda X, a w drugiej połowie roku do oferty dołączy kompaktowy Grandland X." - dodaje Mieczkowski.

Łączna sprzedaż Opla w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 10 758 samochodów, czyli o ponad 18 % więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku (9103 sztuki). Był to najlepszy pierwszy kwartał Opla w Polsce od 18 lat.

Liderem sprzedaży w gamie marki po pierwszym kwartale roku jest Opel Astra, którego łączna sprzedaż wyniosła 4177 sztuk. Jest to wynik o ponad 20 % lepszy od uzyskanego w tym samym okresie 2016 roku. Na drugim miejscu w rankingu modeli uplasowała się Corsa z wynikiem 2135 egzemplarzy - wzrost o ponad 29 %. Trzecie miejsce na podium przypadło modelowi Mokka, którego sprzedaż wzrosła o ponad 19 % i osiągnęła 1576 sztuk.

Świetne tegoroczne wyniki pozwoliły na utrzymanie przez Opla Astrę pozycji lidera w rankingu sprzedaży samochodów nowych do klientów indywidualnych. Ponadto w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów wśród tej grupy klientów uplasowały się modele Opel Corsa oraz Opel Mokka.