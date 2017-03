Mazda CX-5 z polskimi cenami

Na trwającym właśnie salonie motoryzacyjnym w Genewie swoją europejską premierę zaliczyła zupełnie nowa Mazda CX-5.

Zdjęcie Mazda CX-5 /

Samochód wyróżnia się m.in. szerszym rozstawem kół, bardziej pochylonymi przednimi słupkami oraz niżej poprowadzoną linią dachu. Nowe kształty odnajdziemy też we wnętrzu. W stosunku do poprzednika, bez większych zmian, pozostała za to paleta jednostek napędowych.

Ile zapłacić trzeba za nową Mazdę CX-5 w polskich salonach?

Auto oferowane będzie z napędem na przednią lub obie osie. Klienci otrzymają do wyboru cztery poziomy wyposażenia: SkyGO, SkyMOTION, SkyENERGY i SkyPASSION. Ta ostatnia zarezerwowana została dla egzemplarzy wyposażonych w napęd na cztery koła.

Cenniki otwiera model z benzynowym silnikiem 2.0 SKY-G o mocy 165 KM wyposażony w napęd na przednią oś i sześciostopniową, ręczną skrzynię biegów. To jedyna CX-5 dostępna z podstawowym pakietem wyposażenia SkyGO. Za auto w takiej konfiguracji zapłacić trzeba od 95 900 zł. W standardzie otrzymamy m.in. klimatyzację manualną, zestaw audio, elektrycznie sterowane szyby (przód i tył), komputer pokładowy i radio z 4 głośnikami.

Zdjęcie Mazda CX-5 /

Najtańszy diesel - 2,2 l SKY-D o mocy 150 KM z sześciostopniową ręczną skrzynią i napędem na przód - to wydatek od 119 900 zł (w wersji SkyMOTION). Na tle podstawowej odmiany pakiet SkyMOTION wyróżnia się m.in. automatyczną dwustrefową klimatyzacją czy 7-calowym wyświetlaczem pośrodku deski rozdzielczej.

Zdjęcie Mazda CX-5 / INTERIA.PL

Auto z benzynowym silnikiem o mocy 160 KM, napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów (6 przełożeń) wycenione zostało na 128 900 zł. Podobnie skonfigurowana odmiana wysokoprężna uzbrojona w najmocniejszy motor 2,2 l o mocy 175 KM to wydatek 166 900 zł (auto dostępne wyłącznie w topowej odmianie SkyPASSION).