Fiat Tipo przebojem w Polsce

O 72 procent wzrosła sprzedaż nowych samochodów osobowych marki Fiat w Polsce na koniec pierwszego półrocza 2017. Ten wynik sprawił, że Fiat zyskał miano najdynamiczniej rosnącej marki wolumenowej nad Wisłą, która jednocześnie zanotowała najwyższy wzrost udziału w rynku - z 2,1 do 3,1 procenta.

Marka zawdzięcza ten sukces zrealizowaniu sprzedaży na poziomie 7425 samochodów w pierwszym półroczu, wynik ten jest wyższy niż w całym 2015 r., kiedy to w kraju zostało zarejestrowanych 7344 Fiatów.



Tak dynamiczny rozwój jest zasługą wprowadzenia do salonów Fiata Tipo - oraz atrakcyjnych programów sprzedażowych, adresowanych zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do firm.

Warte podkreślenia są doskonałe wyniki sprzedażowe rodziny Tipo osiągane w Polsce: w maju to właśnie ten model znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej wybieranych samochodów w segmencie klientów indywidualnych. Nie dziwi zatem, że dla Fiata to Tipo jest najważniejszym modelem: jego sprzedaż stanowi 60% całości. Kolejne miejsca w rankingu firmy z Turynu zajmuje rodzina Fiatów 500 (modele 500, 500L i 500X) z 23-procentowym udziałem w sprzedaży ilościowej. Pozostałe modele stanowią 17 procent sprzedaży marki.

Rodzina Tipo wpisuje się w największy segment samochodowy w Polsce - klasę aut kompaktowych. Tworzą ją trzy wersje: czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Station Wagon.

Katalogowe ceny Fiata Tipo zaczynają się od 47 tys. zł