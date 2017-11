Czy zimą warto tankować paliwa premium?

Uruchomienie auta jest jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się polscy kierowcy w okresie zimowym. Problem ten staje się jeszcze bardziej powszechny, gdy temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera.

Zdjęcie Poroblemy z uruchomieniem auta zimą może powodować paliwo słabej jakości /Adrian Ślazok /Reporter

Od 16 listopada stacje paliw, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wprowadzają do sprzedaży paliwa zimowe charakteryzujące się lepszymi właściwościami niskotemperaturowymi.



Wyjaśniamy, co dzieje się z olejem napędowym w naszym silniku podczas mrozów i na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego paliwa.

Podczas zeszłorocznej zimy problem z odpaleniem samochodu z silnikiem Diesla miało aż 55% kierowców - wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie sieci stacji Circle K (dawniej Statoil). 48% z nich deklaruje, że sytuacja taka miała miejsce od czasu do czasu, a 6% przyznaje, że przy każdej podjętej próbie. Wśród głównych przyczyn wskazywano słaby akumulator (35%), a tylko 14% kierowców przyczyny z odpaleniem auta upatruje w niskiej jakości tankowanego paliwa.



Tymczasem paliwo wyższej klasy ma duży wpływ na pracę silnika przy niskich temperaturach powietrza. Już przy kilku stopni poniżej zera w oleju napędowym mogą wytrącać się kryształy parafiny, które utrudniają przepływ paliwa przez filtr, co może powodować problemy z równomierną pracą silnika, a w skrajnym przypadku doprowadzić do zablokowania filtra paliwa i zatrzymania pracy silnika. Olej napędowy o wysokojakościowym składzie i polepszonych właściwościach niskotemperaturowych ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

16 listopada wszystkie stacje paliw w Polsce mają obowiązek wprowadzenia zimowych gatunków paliw, dla których Temperatura Zablokowania Zimnego Filtra (TZZF) zgodnie z normami obowiązującymi dla naszej szerokości geograficznej wynosi maks. -20°C. W oleju napędowym występuje jednak jeszcze jeden niezwykle istotny parametr, tzw. Temperatura Mętnienia (TM), określający moment kiedy w oleju napędowym rozpoczyna się proces krystalizacji parafin, blokujących swobodny przepływ paliwa przez filtr. Oznacza to, że nawet po zatankowaniu zimowego oleju napędowego, auto może mieć problem z odpaleniem już nawet gdy temperatura osiągnie -10°C. A co się stanie, gdy kreska na termometrze spadnie jeszcze niżej? W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie paliwa o lepszych parametrach.

Czym jest diesel arktyczny?

Diesel arktyczny, w odróżnieniu od standardowych paliw zimowych, charakteryzuje się gwarantowaną Temperaturą Mętnienia maks. -22°C oraz obniżoną do -32°C Temperaturą Zablokowania Zimnego Filtra, dzięki czemu uruchomienie pojazdu możliwe jest nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Circle K (dawniej Statoil) jako jedyna sieć stacji paliw w Polsce posiada w swojej ofercie diesel arktyczny w ciągłej sprzedaży w trakcie całego sezonu zimowego (od 16 listopada do końca lutego).

- Paliwo arktyczne jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego auta w warunkach zimowych. W przypadku standardowych paliw zimowych kryształki parafiny mogą wytrącać się już nawet przy kilku stopniach poniżej zera. Tankując diesel arktyczny mamy pewność, że paliwo zachowa swoje właściwości nawet, gdy słupki rtęci osiągną -32°C. Warto jednak pamiętać, by zawsze tankować do pełna. Zapobiegniemy w ten sposób skraplaniu się powietrza w zbiorniku, które może powodować przedostawanie się wody do paliwa - radzi Rafał Droździak, ekspert ds. paliw w Circle K.

Diesel arktyczny posiada również dodatek uszlachetniający, który oczyszcza silnik z osadów, właściwie go zabezpiecza i pozwala dojechać nawet do 3% dalej. Ponadto paliwo to nie zawiera biokomponentów, które pogarszają właściwości niskotemperaturowe.

Czy Polacy wiedzą jak zadbać o auto zimą?

Mimo że trudności z uruchomieniem auta to zjawisko spotykane w polskich warunkach dość powszechnie, kierowcy wciąż nie zdają sobie sprawy jak duże znaczenie odgrywa jakość oraz odpowiednia specyfikacja tankowanego paliwa, szczególnie w okresie mrozów. Aż 43% kierowców biorących udział w badaniu deklaruje, że problem z zapłonem rozwiązują poprzez wymianę akumulatora, natomiast 26% parkuje auto w garażu. Co czwarta osoba tankuje auto na renomowanych, dbających o jakość paliwa stacjach, natomiast tylko 16% decyduje się na tankowanie paliwa premium.

- Świadomość polskich kierowców na temat zalet diesla arktycznego jest wciąż relatywnie niska. Aż 23% ankietowanych nie potrafi wskazać korzyści wynikających ze stosowania tego paliwa podczas zimy. Tymczasem odpowiednie paliwo dostosowane do warunków atmosferycznych nie tylko zapobiega problemom z uruchomieniem auta podczas mrozów, ale także oczyszcza silnik i wpływa na komfort jazdy. Dlatego dokładamy wielu starań, aby edukować polskich kierowców, poprzez kampanię informacyjną na naszych stacjach oraz w środkach masowego przekazu - wyjaśnia Rafał Droździak.