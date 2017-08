Mercedes zapowiada wyjątkowy koncept

Rok temu na Konkursie Samochodowej Elegancji w Pebble Beach, Mercedes zaprezentował niezwykłego Maybacha Vision 6. Wiele wskazuje na to, że na ten rok szykuje jego nową wersję.

Vision Mercedes-Maybach 6 to mierzące 5,7 m długości, 2,1 m szerokości i 1,32 m wysokości, niesamowite coupe. Zachwyciło ono rok temu swoją niezwykle smukłą sylwetką z wyjątkowo długą maską, 24-calowymi felgami, unoszonymi do góry drzwiami i futurystycznym wnętrzem.



Równie wyjątkowy, co wygląd auta, jest zastosowany w nim układ napędowy. Cztery silniki elektryczne rozwijają w sumie 750 KM i pozwalają na przyspieszenie do 100 km/h w niecałe 4 s.

Dlaczego przypominamy ten wyjątkowy koncept? Ponieważ wiele wskazuje na to, że w tym roku na konkursie w Pebble Beach, Mercedes zaprezentuje wersję cabrio tego prototypu. Są to jedynie domysły, ale na opublikowanym przez niemieckiego producenta wideo wyraźnie widać identyczne elementy wnętrza, co w Vision Mercedesie-Maybachu 6, a także wyjątkowo długą maskę.

Samochód ten będzie można zobaczyć na żywo na Konkursie Samochodowej Elegancji, który rozpoczyna się 17 sierpnia.