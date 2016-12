Skoda Octavia Scout po liftingu

Po liftbacku, kombi i usportowionym modelu RS przyszła kolej na uterenowioną odmianę. Marka z Mlada Boleslav zaprezentowała właśnie odświeżoną Octavię Scout.

Wzorem wspomnianych modeli samochód otrzymał gruntownie przeprojektowany pas przedni. Nowe są maska, reflektory główne i zderzak. Z tyłu zmiany objęły m.in. lampy. W stosunku do zwykłego kombi Octavia Scout może pochwalić się prześwitem większym o 30 mm. Standardowym wyposażeniem jest też komplet plastikowych osłon chroniących nadkola i progi. Dodatkowe osłony otrzymały również przewody paliwowe i hamulcowe.

Oprócz zwiększonego prześwitu standardem jest napęd 4x4. Za dołączanie tylnej osi odpowiada sterowane hydraulicznie sprzęgło wielopłytkowe. Dzięki temu Octavia Scout może radzić sobie w lekkim terenie. Kąty natarcia i zejścia to odpowiednio 16,6 i 14,5 stopnia. Sterująca hamulcami elektronika symuluje blokady mechanizmów różnicowych.



Dzięki temu rozdział napędu pomiędzy koła odbywa się płynnie, a samochód - o własnych siłach - potrafi wydostać się z wielu opresji. Standardem jest system wyboru trybu jazdy obejmujący m.in. układ wspomagania zjazdu ze zniesienia. Dzięki niemu elektronika sterująca potrafi bezpiecznie sprowadzić auto z każdej pochyłości automatycznie utrzymując niewielką prędkość zjazdu.



Rozwiązania z zakresu "simply&clever" obejmują m.in. podgrzewaną kierownicę i fotele z funkcją Thermo-Flux, które - od czasu do czasu - zwiększają przepuszczalność powietrza i wilgoci, co zapobiega np. poceniu się pasażerów w upalne dni. Auto - z powodzeniem - może też pełnić funkcję holownika. W zależności od wersji silnikowej maksymalne obciążenie haka wynosić może do 2 ton.



Odświeżona Skoda Octavia Scout oferowana będzie w trzech wersjach napędowych: jednej benzynowej (1,8 l TSI) i dwóch wysokoprężnych (2,0 l TDI). Jednostka benzynowa rozwija 160 KM i zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 7,8 s. Diesel występuje w dwóch wariantach mocy. Słabszy - 150 KM - osiąga setkę w 9,1 s. Mocniejszy - generujący 184 KM - przyspiesza do 100 km/h w 7,8 s.