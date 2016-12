Oto nowa Kia Picanto

Kia opublikowała właśnie pierwsze grafiki zdradzające kształty nowego, zaprojektowanego od podstaw, modelu Picanto. Najmniejszy z pojazdów Koreańskiego producenta pojawi się na rynku w przyszłym roku.

Od premiery obecnej generacji Picanto mija właśnie pięć lat (w 2015 roku auto doczekało się liftingu). Nie dziwi więc, że prace nad nowym wcieleniem dobiegają końca.

Styliści zadbali o to, by popularny na całym świecie model przypadł do gustu zwłaszcza młodszej klienteli. Nowe wcielenie pochwalić się może agresywniejszą, niż do tej pory, stylizacją. Usportowiony charakter podkreśla szeroki pas przedni, czerwone dodatki i duże, rozstawione w narożnikach, koła.

Szczegóły dotyczące budowy nowego modelu pozostają tajemnicą. Samochód zadebiutować ma w pierwszej połowie przyszłego roku. Wersję produkcyjną poznamy najprawdopodobniej na marcowym salonie motoryzacyjnym w Genewie.



