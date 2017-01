Opel Crossland X. Całkiem nowy model

Zgodnie z zapowiedziami Opel opublikował dziś pierwsze zdjęcie kompaktowego crossovera Opel Crossland X. To drugi - po nowym Oplu Mokka - członek nowej linii modelowej sygnowanej literką X.

Crossland X to pierwsza z siedmiu zapowiadanych na ten rok premier Opla. Jak już informowaliśmy, samochód powstał przy współpracy z koncernem PSA. Bazą do jego budowy była francuska modułowa platforma EMP2. Producent tym modelem chce zastąpić Merivę.



Chociaż z wyglądu samochód nawiązuje do crossovera przedstawiciele niemieckiej marki nie kryją, że powstał głównie z myślą miejskim użytkowaniu. Karoseria mierzy 4,21 m długości, jest więc aż o 16 cm krótsza niż w przypadku nowej Astry. Szerokość nadwozia to 1765 mm, wysokość - aż 1590 mm (o 10 cm więcej niż w Astrze). Auto może pochwalić się bagażnikiem o pojemności 410 l (1255 po złożeniu oparć tylnej kanapy). Tylna kanapa może być regulowana wzdłużnie w zakresie 150 mm. Wyposażono ją w składany podłokietnik umożliwiający transport dłuższych przedmiotów.

Konsola środkowa zaprojektowana została od podstaw i w niczym nie przypomina tej znanej z nowej Astry. Inne są zegary, panel centralny a nawet dysze nawiewów z chromowanym wykończeniem. Na konsoli środkowej znajdziemy duży, 8-calowy ekran dotykowy systemu info-rozrywki kompatybilnego z Apple CarPlay i Android Auto. Kierowcę wspomagać może m.in. - bazujący na przedniej kamerze - system Opel Eye odpowiadający za pracę systemów rozpoznawania znaków i utrzymywania toru jazdy. Nad bezpieczeństwem czuwa też system automatycznego hamowania przed przeszkodą z funkcją wykrywania pieszych.

Zgodnie z hasłem przewodnim stosowanej przez Opla kampanii reklamowej, również Crossland X ma za zadanie "drażnić klasę wyższą". Lista dodatków obejmuje m.in. panoramiczny dach, wyświetlacz HUD, bezprzewodową ładowarkę do telefonu, pokładową sieć Wi-Fi czy - znane już z nowej Astry - adaptacyjne reflektory diodowe AFL. Znajdziemy na niej również: podgrzewaną kierownicę, ergonomiczne fotele AGR, system automatycznego parkowania czy panoramiczną kamerę tylną zapewniającą widok w promieniu 180 stopni.

Producent nie chwali się paletą jednostek napędowych. Wiadomo jedynie, że oprócz silników benzynowych i wysokoprężnych w ofercie pojawi się fabryczna wersja przystosowana do zasilania LPG. Zastosowanie platformy EMP2 pozwala sądzić, że samochód dostępny będzie wyłącznie z napędem na przednią oś.

Opel Crossland X zadebiutować ma oficjalnie 1 lutego na specjalnym pokazie w Berlinie.