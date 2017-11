Nowy Mercedes CLS. Pierwsze zdjęcia

Mercedes szykuje się do premiery trzeciej generacji modelu CLS. Firma ze Stuttgartu opublikowała właśnie dwie nowe grafiki zapowiadające kształty auta.

Debiut samochodu zaplanowany został na przyszły tydzień. Auto ma być gwiazdą stoiska Mercedesa na Międzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym w Los Angeles.

Czterodrzwiowe coupe otrzyma pokaźną, charakterystyczną dla sportowych modeli Mercedesa, osłonę chłodnicy. Wizytówką nowego CLS mają być też reflektory przednie z wkomponowanymi, ledowymi światłami do jazdy dziennej w kształcie bumerangu.

Duże wrażenie robią kształty konsoli środkowej. Klientom przypadną zapewne do gustu okrągłe, "turbinowe", dysze nawiewów i ogromny, znany już z nowych modeli E i S, wyświetlacz centralny. Opublikowana fotografia sugeruje, że na liście opcji znalazł się system sterowania komfortem ENERGIZING. Potrafi on dostosować ustawienia nagłośnienia, oświetlenia czy foteli (np. włączyć odpowiedni tryb masażu) do nastroju podróżujących.

Niestety, wiele wskazuje na to, że w ofercie nie pojawi się model S63 AMG. Niemcy obawiają się ponoć wewnętrznej konkurencji z zapowiadanym, czterodrzwiowym Mercedesem AMG GT.

Topowym modelem będzie najprawdopodobniej hybrydowy CLS 53 AMG. Pod maskę tej odmiany trafić ma benzynowy silnik R6 wspomagany elektrycznym motorem trakcyjnym. Sumaryczna moc układu napędowego sięgać ma 496 KM.