Wiemy już, jak wygląda nowe BMW serii 5 w wersji Touring. Bawarczycy opublikowali właśnie pełny pakiet informacji dotyczący nowej "Piątki" typoszeregu G31 z nadwoziem kombi.

Samochód utrzymał typową dla niemieckiego producenta linię karoserii. Auto może się teraz pochwalić bagażnikiem mieszczącym pakunki o objętości 570 l. Maksymalne obciążenie przestrzeni ładunkowej wynosi 120 kg. Całkowita ładowność auta - w zależności od modelu - waha się między 720 a 730 kg. Po złożeniu - dzielonego w proporcji 40:20:40 - oparcia tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa zwiększa się do równych 1700 l. Standardem jest m.in. pneumatyczne, samopoziomujące się, zawieszenie tylnej osi.

Producent chwali się redukcją masy i niezwykłą sztywnością karoserii. Podłużnice i tylna klapa wykonane zostały z aluminium. Dzięki nowym rozwiązaniom średnie zużycie paliwa (a co za tym idzie - emisja spalin) zmniejszyło się o 11 proc. Firma podkreśla również, że nowe BMW 5 Touring zapewnia taki sam poziom komfortu akustycznego, jak sedan.

Wszystkie jednostki napędowe korzystają z technologii doładowania TwinPowerTurbo i bezpośredniego wtrysku paliwa. Każdy z dostępnych od początku produkcji silników standardowo sprzęgany będzie z ośmiostopniową, automatyczną przekładnią Steptronic.

Podstawowa odmiana - BMW 530i Touring - napędzana jest czterocylindrowym, benzynowym silnikiem o pojemności 2,0 l. Motor generuje 252 KM (w zakresie 5200-6500 obr./min) i rozwija maksymalny moment obrotowy 350 Nm (1450-4800 obr./min). Samochód w takiej konfiguracji przyspiesza do 100 km/h w 6,5 s i osiąga prędkość maksymalną 250 km/h.

Wyżej w hierarchii stoi benzynowe R6 o pojemności 3,0 l - model BMW 540i xDrive Touring. Jednostka rozwija moc 340 KM (5500-6500 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 450 Nm (1380-5200 obr./min). Dzięki standardowemu systemowi napędu 4x4 BMW 540i xDrive Touring osiąga setkę w 5,1 s i rozpędza się do - ograniczonych elektronicznie - 250 km/h.

W początkowym okresie klienci będą też mieli do wyboru dwie odmiany wysokoprężne: 520d i 530d. Słabsza ma pod maską dwulitrowy motor generujący 190 KM (4000 obr./min) i 400 Nm (1750-2500 obr./min). W takiej konfiguracji auto rozpędza się do 100 km/h w 8 s i osiąga prędkość maksymalną 230 km/h. Średnie zużycie paliwa - przynajmniej wg danych fabrycznych - nie przekracza 5 l/100 km.

Mocniejszy diesel - odmiana 530d Touring - to sześciocylindrowa, rzędowa jednostka o pojemności 3,0 l. Silnik rozwija moc 265 KM (4000 obr/min) i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym aż 620 Nm (2000-2500 obr./min). Samochód w tej odmianie - opcjonalnie - może być wyposażony w napęd xDrive. Wersja z RWD rozpędza się do 100 km/h w 5,8 s. BMW 530d xDrive Touring osiąga setkę w 5,6 s. W obu przypadkach prędkość maksymalna to 250 km/h. Średnie zużycie paliwa oscyluje w granicach 5,1 l/100 km (w cyklu pomiarowym).

Oficjalna premiera BMW 5 Touring typoszeregu G31 zaplanowana została na marcowy salon w Genewie. Samochód uzupełni ofertę bawarskiej marki z początkiem czerwca.