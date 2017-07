Jaguar XJR575. Najszybszy XJ w historii

4,4 s do 100 km/h i prędkość maksymalna 300 km/h. Tak, w jednym zdaniu, scharakteryzować można "najpotężniejszego Jaguara XJ w historii" - model XJR575.

Zaprezentowane właśnie auto pozycjonowane jest na szczycie gamy modelowej nowego XJ. Topową wersję rozpoznać można po specjalnym pakiecie aerodynamicznym obejmującym m.in. zmodernizowane zderzaki, wloty powietrza na masce i subtelną lotkę tylnej klapy.



Standardem są też dwie podwójne końcówki układu wydechowego, 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe. Auto będzie można zamówić w jednym z dwóch kolorów opracowanych przez Jaguar Land Rover’s Special Vehicle Operations: Velocity Blue lub Satin Corris Grey.

Na konsoli środkowej pojawił się 10-calowy, dotykowy ekran będący elementem systemu info-rozrywki wyposażonego w czterordzeniowy procesor, modem 4G i pokładową sieć wi-fi (może obsługiwać do ośmiu urządzeń mobilnych). Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa obejmują m.in. system monitorowania martwego pola, utrzymywania pasa ruchu i wykrywania zmęczenia kierowcy.

W przypadku Jaguara XJR575 najważniejsze kryje się jednak pod maską. Pięciolitrowy, doładowany kompresorem silnik V8 "podkręcono" z 500 KM do 575 KM. W połączeniu z maksymalnym momentem obrotowym 700 Nm zapewnia to autu sprint do 100 km/h w 4,4 s. Brytyjczycy z dumą podkreślają, że przyspieszenie ze startu stojącego do prędkości maksymalnej 300 km/h zajmuje nowemu Jaguarowi równe 44 sekundy.

Samochód można już zamawiać w brytyjskich salonach Jaguara. Ceny zaczynają się od 93 710 funtów (442,3 tys. zł).