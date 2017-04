Hyundai i30 N w wersji niemal produkcyjnej

Hyundai i30 N - pierwszy z modeli sportowej linii N, pojawił się w niemal produkcyjnej wersji na wyścigach VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring).

Zdjęcie Hyundai i30 N /

Inżynierowie Hyundaia z Namyang (Korea płd.) oraz europejskiego centrum badawczo-rozwojowego marki w niemieckim Rüsselsheim, przeprowadzają testy auta przed wprowadzeniem modelu do sprzedaży w drugiej połowie roku.



Wyścigi VLN, odbywające się w wyjątkowo wymagających warunkach toru Nürburgring, to okazja do sprawdzenia samochodu w specyfikacji technicznej zbliżonej do ostatecznej wersji, a także zmierzenia się z samochodami innych producentów, zmodyfikowanymi na potrzeby VLN.

- Chcemy, aby tworzona przez nas marka samochodów sportowych miała solidny rodowód wyścigowy. Tor Nürburgring to miejsce gdzie przeprowadziliśmy już większość testów i30 N łącznie z dopracowaniem nadwozia. - powiedział Albert Biermann, szef działu rozwoju samochodów sportowych.

Dwa samochody biorące udział w wyścigu są wyposażone w silnik turbo 2.0l zestawiony z 6-biegową skrzynią manualną - taka sama specyfikacja zostanie zastosowana w wersji produkcyjnej i30 N. W trakcie wyścigu, kierujący samochodami inżynierowie zidentyfikują obszary wymagające dalszego udoskonalenia oraz skoncentrują się na dopracowaniu osiągów samochodu.

Hyundai posiada swoje własne - liczące 3600 m.kw. centrum testowe na Nürburgring, kierowane przez Hyundai Motor Europe.