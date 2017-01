Alfa Romeo Stelvio. Znamy cenę!

Fani Alfy Romeo mogą już szturmować salony. Polski importer włoskiej marki rozpoczął właśnie przyjmowanie zamówień na pierwszego w historii firmy suva - Alfę Romeo Stelvio.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio

Polacy mogą już składać zamówienia na egzemplarze z limitowanej, inauguracyjnej serii First Edition. Samochody w tej odmianie wyposażone będą w czterocylindrowy, benzynowy silnik 2,0 l T o mocy 280 KM. Standardowym wyposażeniem będzie też system napędu na wszystkie koła Q4 współpracujący z automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach (standardowo oferowana z łopatkami przy kierownicy). Auto przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 5,7 s! Prędkość maksymalna to 230 km/h.

Moc maksymalna dostępna jest przy 5250 obrotach/min. Przy 2250 obrotach/min jednostka osiąga maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Oprócz elektrohydraulicznego systemu kontroli zaworów MultiAir, cechą szczególną jest układ turbodoładowania "2-in-1" oraz bezpośredni wtrysk paliwa pracujący pod ciśnieniem 200 barów.

Montowany w Stelvio układ Q4 obejmuje aktywną skrzynkę rozdzielczą i mechanizm różnicowy przedni. W normalnych warunkach Stelvio First Edition z systemem Q4 zachowuje się, jak pojazd z napędem na tył - 100 proc. momentu obrotowego przesyłanych jest na oś tylną. Po osiągnięciu granicznej wartości przyczepności kół, system w rzeczywistym czasie przekazuje 50 proc. momentu napędowego na oś przednią za pośrednictwem specjalnej skrzynki rozdzielczej.

Alfę Romeo Stelvio w wersji First Edition poznamy m.in. po 20-calowych obręczach kół ze stopów lekkich, lakierowanych zaciskach hamulcowych (w standardzie malowane na czarno) czy biksenonowych reflektorach przednich ze światłami przeciwmgielnymi LED. Samochód wyróżniają ponadto: chromowane oprawy lusterek zewnętrznych, przyciemniane szyby oraz... oświetlenie na klamkach drzwi.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio

We wnętrzu znajdziemy - sterowane elektrycznie, podgrzewane - fotele pokryte czarną skórą "Pieno Fiore". Na deskę rozdzielczą trafiły elementy z prawdziwego drewna. Standardem jest systemem nawigacji 3D (opracowany we współpracy z Magneti Marelli) wyposażony w 8,8 calowy ekran wysokiej rozdzielczości z cyfrowym radioodtwarzaczem (DAB). Pomiędzy zegarami znajduje się 7 calowy, kolorowy wyświetlacz w technologii TFT.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio

Ceny Alfy Romeo Stelvio w limitowanej wersji First Edition startują z pułapu 232 500 zł. Samochód pochwalić się może niemal kompletnym wyposażeniem. Dopłaty wymagają jedynie takie dodatki, jak np. panoramiczne okno dachowe (7 500 zł) czy fabryczny alarm (2 200 zł).