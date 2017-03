Wiemy ile naprawdę palą samochody. Możesz to łatwo sprawdzić!

Nie od dziś wiadomo, że w obliczu wyśrubowanych norm emisji CO2 (wynikającej bezpośrednio ze zużycia paliwa), deklarowane przez producentów spalanie śmiało wsadzić można między bajki.

Zdjęcie DS 3 podczas badania emisji spalin w warunkach drogowych /

Skąd nabywcy samochodów mogą czerpać wiarygodne dane dotyczące apetytu na paliwo i ilości emitowanych przez pojazd substancji szkodliwych? Z pomocą przychodzi zestawienie o nazwie EQUA Index, opracowane przez - specjalizującą się w zakresie pomiarów oraz analizie rzeczywistych emisji spalin - amerykańsko-brytyjsko-niemiecką firmę analityczną Emissions Analytics.

Organizacja jest autorem systemu pomiarów PEMS (Portable Emissions Measurement Systems), które dotyczą takich czynników zanieczyszczenia jak: CO, CO 2 , NO, NO 2 , NO x , sumy węglowodorów i cząstek stałych. Od rozpoczęcia działalności w 2011 roku testy PEMS przeprowadzono na blisko 300 modelach aut osobowych. Oprócz tego specjaliści z Emissions Analytics przeprowadzili również dziesiątki podobnych prób na pojazdach ciężarowych, traktorach, taksówkach, vanach i autobusach.

Celem projektu EQUA Index jest ustalenie faktycznych parametrów samochodów osobowych, poruszających się po drogach Unii Europejskiej, w zakresie zużycia paliwa oraz emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy. Zespoły testowe z Wielkiej Brytanii i Niemiec działają na terenie całego kontynentu i dotychczas zebrały dane już z ponad 60 tys. samochodów. Od kilku dni korzystać z nich mogą również polscy internauci. Zbierane dane dostępne są na polskiej stronie internetowej (pl.exuaindex.com). Publikowane tam informacje pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa prognozować koszty eksploatacji konkretnych marek i modeli, zarówno w przypadku samochodów nowych, jak i używanych.

Opracowany przez firmę system analizuje dane z badanych aut za pomocą obiektywnych kryteriów wydajności, grupując wyniki w czterech obszarach: zużycie paliwa (EQUA 100), emisja tlenku węgla (EQUA CO) i dwutlenku węgla (EQUA CO 2 ) oraz tlenków azotu (EQUA Aq). Jeśli wyniki pomiarów (dotyczą poszczególnych lat modelowych) któregoś z pojazdów nie zostały jeszcze zweryfikowane, na podstawie dostępnych danych algorytm formułuje prognozę dla poszukiwanej wartości.

Nad poprawnością funkcjonowania systemu czuwa komisja złożona z ekspertów branżowych i naukowych m.in. z Imperial College London, King’s College London, Międzynarodowej Rady Czystego Transportu oraz Uniwersytetu Cambridge.