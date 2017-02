Volkswagen Golf już w Polsce. Znamy szczegóły specyfikacji

W polskich salonach Volkswagena można składać zamówienia na nowego Golfa.

Nowego Golfa można rozpoznać po zmienionej przedniej części nadwozia (z diodowymi światłami do jazdy dziennej) i po nowych elementach stylistycznych tyłu karoserii. Sporo wyrazu nadają mu w pełni LED-owe reflektory (dostępne za dopłatą), które zastępują reflektory ksenonowe. W najbogatszych wersjach wyposażeniowych LED-owe reflektory należą do standardu.

W zmodernizowanym Golfie Volkswagen zastosował rozwiązania, które dotychczas stosowano w samochodach wyższych klas. Teraz w kompaktowym modelu dostępne są systemy asystujące takie jak wspomagający jazdę w korku Traffic Jam Assist (częściowo automatyczna jazda do prędkości 60 km/h), a także system rozpoznający pieszych, będący funkcją systemu awaryjnego hamowania o nazwie Front Assist. Nowe rozwiązania pojawiły się także w dziedzinie multimediów. Nowością w klasie samochodów kompaktowych jest możliwość sterowania gestami dostępna dla systemu informacyjno-rozrywkowego Discover Pro (z ekranem dotykowym o przekątnej 9,2 cala). Wśród cyfrowych urządzeń na pokładzie nowego Golfa znajduje się ponadto, zastosowany po raz pierwszy w tym modelu, Active Info Display (w pełni cyfrowe wskaźniki zamiast analogowych).

Golf oraz Golf Variant oferowane są w wersjach wyposażenia Trendline, Comfortline i Highline. Do wyposażenia Trendline (ceny od 66 990 zł z silnikiem 1.0 TSI 85 KM), poza systemem multimedialnym Composition Colour i diodowymi lampami z tyłu, należą m.in. podwójne reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej w technice LED, klimatyzacja, system rozpoznawania zmęczenia kierowcy, podłokietnik przedni oraz system Start-Stop z układem odzyskiwania energii hamowania.



Od wersji wyposażenia Comfortline (od 75 290 zł z silnikiem 1.0 TSI 110 KM) nowy Golf jest wyposażony w 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów, komfortowe siedzenia przednie, podłokietnik z tyłu, Pakiet Chrom we wnętrzu oraz komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą.



Golf w wersji wyposażenia Highline (ceny od 83 990 zł z silnikiem 1.4 TSI 125 KM), ma również reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, oświetlenie nastrojowe, elementy dekoracyjne we wnętrzu pokryte lakierem fortepianowym, sportowe fotele z przodu oraz aktywny tempomat (do 210 km/h) z automatyczną regulacją odległości i z funkcją Front Assist.



W przypadku uterenowionego Golfa Alltracka możemy liczyć m.in. na seryjny napęd 4MOTION, podwyższone zawieszenie, 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów oraz osłonę silnika pod podwoziem. Cena Golfa Alltracka 1.8 TSI (180 KM) z dwusprzęgłową skrzynią DSG wynosi 121 390 zł.



Do seryjnego wyposażenia Golfa GTD (ceny od 120 790 zł) należą m.in. sportowe zawieszenie, 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów i sportowe fotele z przodu. Poza tym, Golf GTD oferuje takie elementy jak klimatyzacja Climatronic i LED-owe reflektory z funkcją statycznego doświetlania zakrętów. Ceny Golfa GTD z 2-litrowym silnikiem TDI o mocy 184 KM startują od 120 790 zł. Wersja ta przyspiesza do 100 km/h w 7,5 s (wersja Variant - w 7,9 s) i zadowala się średnim zużyciem oleju napędowego wynoszącym jedynie 4,4 l/100 km (Variant - 4,7 l/100 km).



Nowy Golf oferowany jest także z hybrydowym zespołem napędowym oraz jako samochód elektryczny. W wersji GTE (kosztującej 158 090 zł), czyli jako hybryda typu plug-in, układ napędowy Golfa składa się ze 150-konnej benzynowej jednostki napędowej 1.4 TSI i silnika elektrycznego o mocy 102 KM. Golf GTE seryjnie jest wyposażony w przekładnię DSG. W elektrycznym trybie jazdy Golf GTE ma zasięg do 50 km, natomiast całkowity zasięg samochodu wynosi aż 880 km.



Niebawem do oferty dołączą w pełni elektryczny Golf oraz GTI. W Polsce oferowana będzie tylko wersja GTI Performence z silnikiem, którego moc zwiększono do 245 KM.



Nowy e-Golf, w porównaniu z poprzednikiem, ma większe moc i zasięg oraz bogatsze wyposażenie standardowe. Szczególnie ważne jest zwiększenie dystansu jaki może pokonać. Według normy New European Driving Cycle (NEDC) zasięg pojazdu wynosi 300 km. W odświeżonej wersji tego modelu Volkswagen zastosował akumulatory litowo-jonowe o pojemności zwiększonej z 24,2 kWh do 35,8 kWh. Na stacji szybkiego ładowania (DC/40 kW) akumulatory można w ciągu 45 minut naładować do 80% pojemności. Korzystając z tzw. Wallboxa (AC/7,2 kW), na przykład w nocy lub podczas pobytu w pracy, akumulatory auta można naładować do pełnej pojemności w ciągu 4 godzin i 15 minut.