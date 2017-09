Lexus LS F pojawi się już wkrótce?

Według japońskiej prasy motoryzacyjnej premiera sportowej wersji flagowego Lexusa LS piątej generacji może nastąpić już w przyszłym miesiącu na wystawie Tokyo Motor Show. Samochód ma być napędzany czterolitrowym silnikiem V8 twin turbo.

Zdjęcie Lexus LS /

Portal Lexus Enthusiast prezentuje skan strony z japońskiego magazynu motoryzacyjnego, prawdopodobnie Best Car. Na zdjęciu widać nowego Lexusa LS piątej generacji, wzbogaconego o elementy stylistyczne kojarzące się ze sportowymi wersjami RC F i GS F. W japońskim podpisie można odnaleźć informacje o czterolitrowym silniku V8. Autor skanu opublikowanego na Instagramie, jzsinternational dodaje, że premiera ma nastąpić na Tokyo Motor Show.

Reklama

Informacje o rodzaju silnika są zbieżne z wcześniejszymi przeciekami na temat jednostki, opracowywanej dla Lexusa LC F, która ma trafić również do LS F. Według amerykańskiego magazynu Car and Driver, jednostka ta to w istocie dwa połączone pod kątem 90 stopni dwulitrowe, turbodoładowane silniki 8AR-FTS, znane np. z modeli GS 200t czy RC 200t. Nowy silnik, którego moc ma wynosić około 600 KM, ma współpracować z szybką, dziesięciostopniową przekładnią automatyczną ze standardowego Lexusa LS 500.

Czy istotnie premiera Lexusa LS F nastąpi w Tokio? Autor zauważa, że do tej pory premiery oznaczonych literą F wyczynowych wersji modeli standardowych - IS F, RC F i GS F - miały miejsce na styczniowych targach North American International Auto Show w Detroit. Jak będzie tym razem - zobaczymy już wkrótce.