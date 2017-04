Lexus LC wyróżniony przez Ward’s Auto

Nowy Lexus LC, flagowe coupé japońskiego producenta, został zaliczony przez amerykański magazyn Ward’s AutoWorld do dziesiątki aut o najlepszych wnętrzach. To kolejna prestiżowa nagroda dla tego modelu, który właśnie trafia na rynek.

Zdjęcie Lexus LC /

Zestawiając publikowaną od siedmiu lat listę dziesięciu samochodów o najlepszych wnętrzach (Wards 10 Best Interiors), dziennikarze magazynu oceniali 31 nowych modeli. Kryteria oceny obejmowały estetykę, komfort, ergonomię, wykorzystane materiały, jakość wykonania i wykończenia oraz wygodę korzystania z pokładowej elektroniki.

O Lexusie LC autorzy napisali: "Wybiegający w przyszłość design nowego coupé Lexusa zapowiada duże zainteresowanie ze strony zamożnych klientów, myślących o zakupie wyróżniającego się sportowego auta. Wrażenie, jakie robi muskularne, nisko zawieszone nadwozie, zostaje spotęgowane po otwarciu drzwi. Po przekroczeniu progów z nakładkami z węglowego kompozytu zasiadamy w pokrytych skórą, świetnie trzymających fotelach, mając nad głową podsufitkę z zamszowej Alcantary. Paleta dostępnych kompozycji kolorystyki wnętrza jest niesamowita - od karmazynowego Rioja Red po Bespoke White, łączący siedzenia i oparcia o barwie kości słoniowej z niebieskim oraz pomarańczowymi akcentami, które zachwycą klientów pragnących prawdziwej oryginalności. Nawet w przypadku dość konserwatywnych kompozycji - jak karmelowy beż w testowanym samochodzie - szczegóły designu, takie jak efektowne wykończenie drzwi, układające się jak draperia, natychmiast przekonały jurorów".

Zdjęcie Lexus LC /

Sportowy Lexus LC to luksusowe coupé, będące seryjną realizacją koncepcyjnego samochodu LF-LC (Lexus Future Luxury Coupé), podobnie jak jego protoplasta uhonorowane nagrodami Eyes on Design na North American International Auto Show w Detroit. W tym roku Lexus LC zdobył nagrodę Car Design of the Year dla najlepszego samochodu seryjnego, a przez magazyn Playboy został wybrany autem 25-lecia.