Honda Civic sedan z polskimi cenami

Jeśli sądziliście, że Civic hatchback jest bardzo drogi, to nie widzieliście ile trzeba będzie zapłacić za wersję sedan.

Zdjęcie Honda Civic /

Honda przyjęła dość nietypową strategię przy ustalaniu wersji wyposażenia nowego Civica. Bardzo duży nacisk położono na bezpieczeństwo, dzięki czemu każda wersja oferuje adaptacyjny tempomat z radarem, asystenta pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych czy też system ostrzegania przed kolizją. Zapomniano jednak o takich elementach, jak klimatyzacja, czy też radio, a cenę ustalono na poziomie 69 900 zł.

Dużo? W przypadku sedana jest jeszcze gorzej, ponieważ nie kupimy go ani z podstawowym wyposażeniem, ani też z bazową jednostką. Przedstawiciele Hondy uznali najwyraźniej, że 129 KM to za mało do sedana mierzącego 4648 mm.



W efekcie najtańszy Civic sedan kosztuje 90 400 zł (!). Na pocieszenie pozostaje fakt, że otrzymujemy auto z mocnym silnikiem i bogatym wyposażeniem. Obecnie dostępna jest tylko doładowana jednostka 1,5 l o mocy 182 KM, później ma dołączyć także silnik wysokoprężny.



Zdjęcie Honda Civic /

Jeśli chodzi o wyposażenie, to już bazowa odmiana Comfort (poza kompletem systemów bezpieczeństwa) oferuje dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane przednie fotele, Bluetooth i 16-calowe alufelgi. Dostępne są też wersje Elegance (od 95 400 zł) oraz Executive (od 109 200 zł), ale Honda nie podała jeszcze szczegółów ich specyfikacji.