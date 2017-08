Pierwszy wyrok więzienia za aferę Volkswagena

40 miesięcy więzienia i 200 tys. dolarów grzywny. Taki wyrok usłyszał James Liang - inżynier i jeden z byłych już głównych dyrektorów Volkswagena w USA. To pierwszy wyrok skazujący w głośnej aferze "dieselgate".

Zdjęcie Liang miał duży wkład w opracowanie oprogramowania fałszującego /AFP

Amerykański sąd nie pozostawił złudzeń, co do oceny działalności niemieckiej marki. Co ciekawe, ogłoszony wyrok jest znacznie wyższy od tego, jakiego domagał się prokurator Biorąc pod uwagę współpracę Lianga z amerykańskimi organami ścigania oskarżyciel występował o 20 tys. dolarów kary i 3 lata pozbawienia wolności. Sędzia Sean Cox zadecydował inaczej. Dodał jednak, że skazany może odwołać się od wyroku.

Liang, który zdaniem sądu, pomagał opracować oprogramowanie przyczyniające się do fałszowania emisji spalin - pozostaje pracownikiem Volkswagena. Służby prasowe niemieckiego koncernu nie skomentowały ogłoszonego 25 sierpnia wyroku, traktując go w kategorii "osobistej sprawy" Jamesa Lianga. Firma podkreśla jedynie, że pozostaje w ciągłej współpracy z amerykańskimi władzami.

W uzasadnieniu sędzia Sean Cox kilkukrotnie podkreślił, że Volkswagen i skazany James Liang dopuścili się "masowych i oszałamiających oszustw". Dodał również, że to poważne przestępstwo wymierzone w amerykańską gospodarkę i ekonomię. Sędzia podkreślał, że bez - podkopanego przez Volkswagena - zaufania do korporacji gospodarka nie mogłaby funkcjonować. Oprócz 40 miesięcy więzienia Lianga czekają też dwa lata specjalnego dozoru prokuratorskiego.

63-letni Liang to obywatel Niemiec. Inżynier pracuje dla Volkswagena od 1980 roku. Sędzia docenił współpracę i wyrażony przez Niemca żal, ale w jego ocenie, nie usprawiedliwia to i nie umniejsza winy oskarżonego.

Obecnie w amerykańskich procesach dotyczących afery "dieselgate" na ławie oskarżonych zasiada jeszcze sześciu innych dyrektorów lokalnych struktur Volkswagena oraz jeden z pracowników Audi.