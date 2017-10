Toyota zaprezentowała kolejny z prototypów, który podziwiać można będzie na zbliżającym się Tokio Motor Show.

Pojazd o nazwie Concept-i Ride nawiązywać ma do pokazywanego już na tegorocznych Targach Elektroniki Użytkowej CES modelu Toyota Concept-i. Nowe auto zbudowano jednak głównie z myślą o wykorzystaniu w zatłoczonych aglomeracjach miejskich.

Mieszczący dwie dorosłe osoby Concept-i Ride mierzy zaledwie 2500 mm długości, 1300 mm szerokości i aż 1500 mm wysokości. Rozstaw osi to 1800 mm. Niewykluczone, że to najmniejszy pojazd na świecie wyposażony w otwierane ku górze drzwi w stylu mercedesa "gullwinga". W tym przypadku nie jest to jednak wyłącznie służący estetyce gadżet.

Konstruktorom chodziło o ułatwienie dostępu do wnętrza osobom na wózkach inwalidzkich.

Wnętrze wyposażono w dwa fotele, które odsuwają się po otwarciu drzwi. Za nimi wygospodarowano całkiem przestronną przestrzeń ładunkową, która pomieści m.in. wspomniany już wózek. Co ciekawe, Toyota Concept-i Ride nie jest pojazdem autonomicznym.

Mimo tego w kabinie nie znajdziemy klasycznych przyrządów sterowniczych. Zamiast nich w podłokietnikach fotela kierowcy zabudowano dwa dżojstiki służące do kontrolowania poczynań pojazdu.

Japończycy nie zdradzają szczegółów dotyczących układu napędowego. Wiadomo jedynie, że auto napędzane jest silnikiem elektrycznym, a układ napędowy zapewnia zasięg od 100 do 150 km w zależności od warunków ruchu.